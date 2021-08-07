أولمبياد طوكيو 2020- رسالة من الرئيس السيسي لمنتخب اليد بعد الهزيمة أمام إسبانيا

وجه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رسالة إلى منتخب مصر لكرة اليد عقب هزيمته من إسبانيا في مباراة المركز الثالث بـ أولمبياد طوكيو 2020.

وقال الرئيسي السيسي في تغريدتين له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم: "أبنائي شباب مصر أبطال المنتخب الوطني لكرة اليد، أعتز بكم وبأدائكم المتميز وأشيد بما تحلى به الفريق من روح تنافسية وأخلاق رفيعة خلال المشاركة بأولمبياد طوكيو 2020".

وأضاف "كما أؤكد أن وطنكم الغالي ينتظر منكم مزيدا من الإصرار والتحدي والجهد لمواصلة مسيرة البطولات والإنجازات ورفع راية الوطن في المحافل الدولية".

وأتم "متمنيا لكم كل التوفيق في المنافسات والبطولات القادمة".

كما أؤكد أن وطنكم الغالي ينتظر منكم مزيداً من الإصرار والتحدي والجهد لمواصلة مسيرة البطولات والإنجازات ورفع راية الوطن في المحافل الدولية. متمنياً لكم كل التوفيق في المنافسات والبطولات القادمة. ٢/٢ — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) August 7, 2021

وخسر منتخب مصر مباراة المركز الثالث أمام إسبانيا بنتيجة 33-31.

يذكر أن منتخب مصر أصبح أول فريق عربي وإفريقي يصل للمربع الذهبي في تاريخ الأولمبياد في كرة اليد.