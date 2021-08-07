أولمبياد طوكيو 2020- رسالة من الرئيس السيسي لمنتخب اليد بعد الهزيمة أمام إسبانيا

السبت، 07 أغسطس 2021 - 12:53

كتب : FilGoal

منتخب مصر كرة اليد - طوكيو 2020

وجه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رسالة إلى منتخب مصر لكرة اليد عقب هزيمته من إسبانيا في مباراة المركز الثالث بـ أولمبياد طوكيو 2020.

وقال الرئيسي السيسي في تغريدتين له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم: "أبنائي شباب مصر أبطال المنتخب الوطني لكرة اليد، أعتز بكم وبأدائكم المتميز وأشيد بما تحلى به الفريق من روح تنافسية وأخلاق رفيعة خلال المشاركة بأولمبياد طوكيو 2020".

وأضاف "كما أؤكد أن وطنكم الغالي ينتظر منكم مزيدا من الإصرار والتحدي والجهد لمواصلة مسيرة البطولات والإنجازات ورفع راية الوطن في المحافل الدولية".

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وأتم "متمنيا لكم كل التوفيق في المنافسات والبطولات القادمة".

وخسر منتخب مصر مباراة المركز الثالث أمام إسبانيا بنتيجة 33-31.

يذكر أن منتخب مصر أصبح أول فريق عربي وإفريقي يصل للمربع الذهبي في تاريخ الأولمبياد في كرة اليد.

أولمبياد طوكيو 2020 مصر يد الرئيس عبد الفتاح السيسي
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