دامسجارد: إنجلترا هزمتنا بركلة جزاء غير صحيحة

السبت، 07 أغسطس 2021 - 13:00

كتب : عبد الرحمن فوزي

ميكيل دامسجارد

يرى ميكيل دامسجارد لاعب الدنمارك أن فريقه خسر نصف نهائي يورو 2020 بركلة جزاء غير صحيحة، منحت إنجلترا الوصول للنهائي قبل أن تخسر بركلات الترجيح ضد إيطاليا في ملعب ويمبلي في 11 يوليو الماضي.

واسترجع دامسجارد مشوار فريقه في يورو 2020 التي شهدت عودة الدنمارك لنصف النهائي بعد غياب 29 عاما.

وقال دامسجارد في تصريحات لصحيفة جارديان البريطانية: "أود أن أقول أنني سعيد لأنني لم أكن ألعب في مباراة فنلندا حين وقوع إريكسن، شعرت أن المباراة ليست مهمة تماما".

وتحدث دامسجارج عن مباراة روسيا قائلا:"كنا نريد أن نهدي الجماهير الدنماركية شيئا بسبب دعمهم لنا، لقد كانت تجربة تحدث مرة في العمر، تسمح لك للشعور بالسعادة والإثارة، لتلعب مباراة مثل تلك في دولتك".

واستمر "كان دربا من الجنون مشاهدة كل الدعم الذي حظينا به، لقد كان أحد أسباب مستوانا الجيد في البطولة".

وتطرق دامسجارد للحديث عن مباراة إنجلترا في نصف نهائي يورو 2020 والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف واحد قائلا:"لقد كان هدفا رائعا الذي سجلته، شعرت بأننا بإمكاننا الفوز والوصول للنهائي".

وتابع "الهزيمة كانت مريرة قليلا، لأنك تشعر بأن ركلة الجزاء لم تكن موجودة، إن كنت ستختار المنتخب المفضل للفوز بتلك المباراة فهو إنجلترا الذي كان الأفضل في ذلك اليوم، ولكن الطريقة التي خسرنا بها أشعرتنا بالسوء".

وفاز منتخب إنجلترا بعد الوصول للوقت الإضافي، بركلة جزاء تحصل عليها رحيم ستيرلنج.

وكان دامسجارد هو مسجل هدف الدنمارك الوحيد في المباراة من ركلة حرة كانت هي الوحيدة التي سجلت في البطولة.

ويستعد اللاعب صاحب الـ 21 عاما حاليا لبداية الموسم الجديد مع فريقه سامبدوريا.

دامسجارد كان قد شارك الموسم الماضي مع سامبدوريا في 37 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة أربعة أهداف.

يورو 2020 دامسجارد الدنمارك
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