أولمبياد طوكيو 2020 - وزير الرياضة: منتخب اليد حقق إنجازا نفتخر به

السبت، 07 أغسطس 2021 - 12:32

كتب : FilGoal

أحمد هشام دودو - مصر - إسبانيا - طوكيو 2020

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمنتخب مصر لكرة اليد بعدما أنهى أولمبياد طوكيو 2020 في المركز الرابع.

وخسرت مصر مباراة الميدالية البرونزية اليوم السبت ضد إسبانيا بنتيجة 33-31 لتنهي البطولة رابعة كأفضل مركز في تاريخها.

وقال صبحي في تصريحات صحفية:"الفريق قدم أداءً مشرفاً طوال مشواره في دورة الألعاب الأولمبية، استطاع منافسة أكبر منتخبات العالم والفوز عليهم بالإصرار والتحدي وتقديم أفضل ما لديه من أداء حتى جاء بالمركز الرابع فى أكبر محفل رياضي على مستوى العالم".

أخبار متعلقة
أولمبياد طوكيو 2020 - الأحمر يترك المقابلة الصحفية والدموع في عينيه أولمبياد طوكيو 2020 - يحيى خالد: هذه البداية.. سنعود أولمبياد طوكيو 2020 - شكرا لكم.. رجال اليد يخسرون البرونزية أمام إسبانيا بنتيجة 33-31 ألكانتارا: ألعب دائما بالألم..ونريد أن نفوز بكل شيء

وواصل "المنتخب يلقى كل الدعم من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومساندة الشعب المصري الذي يثق تماماً في قدرة اللاعبين وتميزهم.

وأضاف "هذا إنجاز نفتخر به جميعاً فى منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة بطوكيو، المنتخب لاقى احترام جميع المنتخبات المشاركة بأدائه وظهوره المميز وفوزه على كبار المنتخبات أبطال العالم فى كرة اليد".

وأتم "الفريق أخذ المكانة التي تليق به. أداء اللاعبين في أولمبياد طوكيو وقبلها بطولة العالم التي استضافتها مصر يمثل بداية طريق الإنجازات العالمية لهذا المنتخب الذي سيقف على منصات التتويج خلال الفترة المقبلة".

الفراعنة قدموا أداء استثنائيا منذ بداية البطولة واحتلوا وصافة مجموعتهم بعد التفوق على السويد.

ثم أطاحوا بألمانيا من الدور ربع النهائي قبل أن يخسروا من فرنسا في الدور نصف النهائي.

وستلعب فرنسا ضد الدنمارك على الميدالية الذهبية.

منتخب مصر لكرة اليد طوكيو 2020
نرشح لكم
أخر الأخبار
فريال أشرف فوق السحاب.. أول لاعبة مصرية تفوز بالذهبية في الأولمبياد دقيقة | طوكيو 2020
إصابة لينجارد بفيروس كورونا 17 دقيقة | أوروبا
أولمبياد طوكيو 2020 - ذهبية أولى لـ مصر؟ فريال أشرف تتأهل لنهائي الكاراتيه 28 دقيقة | طوكيو 2020
مباشر أولمبياد طوكيو 2020 قدم - إسبانيا (0) (0) البرازيل.. ريتشارلسون يهدر ركلة جزاء 52 دقيقة | طوكيو 2020
دامسجارد: إنجلترا هزمتنا بركلة جزاء غير صحيحة ساعة | يورو 2020
فضية تااااريخية لـ مصر.. أحمد الجندي يصنع المجد في الخماسي الحديث ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020- رسالة من الرئيس السيسي لمنتخب اليد بعد الهزيمة أمام إسبانيا ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - وزير الرياضة: منتخب اليد حقق إنجازا نفتخر به ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اختبر معلوماتك - إلى أي مدى تعرف الثعلب حازم إمام ؟ 2 أولمبياد طوكيو 2020 – رباعي مصري يتأهل للنهائي للمنافسة على ميداليات 3 داني ألفيش: نتيجة مباراة مصر غير عادلة 4 خبر في الجول - الأهلي يضم ميكيسون مقابل 14 مليون جنيه
قد ينال إعجابك