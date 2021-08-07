أولمبياد طوكيو 2020 - وزير الرياضة: منتخب اليد حقق إنجازا نفتخر به

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمنتخب مصر لكرة اليد بعدما أنهى أولمبياد طوكيو 2020 في المركز الرابع.

وخسرت مصر مباراة الميدالية البرونزية اليوم السبت ضد إسبانيا بنتيجة 33-31 لتنهي البطولة رابعة كأفضل مركز في تاريخها.

وقال صبحي في تصريحات صحفية:"الفريق قدم أداءً مشرفاً طوال مشواره في دورة الألعاب الأولمبية، استطاع منافسة أكبر منتخبات العالم والفوز عليهم بالإصرار والتحدي وتقديم أفضل ما لديه من أداء حتى جاء بالمركز الرابع فى أكبر محفل رياضي على مستوى العالم".

وواصل "المنتخب يلقى كل الدعم من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومساندة الشعب المصري الذي يثق تماماً في قدرة اللاعبين وتميزهم.

وأضاف "هذا إنجاز نفتخر به جميعاً فى منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة بطوكيو، المنتخب لاقى احترام جميع المنتخبات المشاركة بأدائه وظهوره المميز وفوزه على كبار المنتخبات أبطال العالم فى كرة اليد".

وأتم "الفريق أخذ المكانة التي تليق به. أداء اللاعبين في أولمبياد طوكيو وقبلها بطولة العالم التي استضافتها مصر يمثل بداية طريق الإنجازات العالمية لهذا المنتخب الذي سيقف على منصات التتويج خلال الفترة المقبلة".

الفراعنة قدموا أداء استثنائيا منذ بداية البطولة واحتلوا وصافة مجموعتهم بعد التفوق على السويد.

ثم أطاحوا بألمانيا من الدور ربع النهائي قبل أن يخسروا من فرنسا في الدور نصف النهائي.

وستلعب فرنسا ضد الدنمارك على الميدالية الذهبية.