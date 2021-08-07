أولمبياد طوكيو 2020 - من أجل الذهبية الثانية.. ريتشارلسون وكونيا يقودان البرازيل وثلاثي هجومي إسبانيا

من أجل الذهبية التاريخية الثانية، أعلن منتخبا البرازيل وإسبانيا تشكيل المباراة النهائية لمنافسات كرة القدم رجال في أولمبياد طوكيو 2020.

ويقود الثنائي ريتشارلسون وماتيوس كونيا هجوم السامبا الأولمبي.

فيما يقود ميكيل أويارزابال ومن خلفه داني أولمو وماركو أسينسيو هجوم الماتادور الأولمبي.

وسبق أن التقى المنتخبان مع مصر في النسخة الحالية من الأولمبياد، فتعادل سلبا مع إسبانيا في دور المجموعات، وخسر من البرازيل في ربع النهائي بهدف دون رد.

تشكيل إسبانيا

حراسة المرمى: أوناي سيمون

الدفاع: مارك كوكوريا – باو توريس – إريك جارسيا – أوسكار خيل

الوسط: مارتن زوبيميندي – ميكيل مورينو – بيدري

الهجوم: داني أولمو – ميكيل أويارزابال – ماركو أسينسيو

🚨 OFICIAL | ¡¡Tenemos el once de la @SeFutbol para la GRAN FINAL de los #JuegosOlímpicos!! 👥 Estos son los hombres elegidos por Luis de la Fuente para luchar por la medalla de oro en Yokohama. 🙌🏻 ¡¡TODOS APOYANDO A NUESTRO EQUIPO!! ¡¡VAMOOOOSS!! 🇧🇷 🆚 🇪🇸#AlgoÚnico2020 pic.twitter.com/PkcMwoc1K0 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) August 7, 2021

تشكيل البرازيل

حراسة المرمى: سانتوس

الدفاع: داني ألفيش – نينو – دييجو كارلوس – جيليرمي أرانا

الوسط: أنتوني – برونو جيماريش – دوجلاس لويز – كلاودينيو

الهجوم: ماتيوس كونيا - ريتشارلسون

BRASIL ESCALADO! Com Matheus Cunha recuperado, essa é a #SeleçãoOlímpica que vai em busca da medalha de ouro na decisão dos Jogos de Tóquio! Foco máximo e vamos pra cima! 💪🏅🇧🇷 🇧🇷 x 🇪🇸 | 8h30 | #BRAxESP #JogosOlímpicos pic.twitter.com/JghSpwY8bY — CBF Futebol (@CBF_Futebol) August 7, 2021

ورغم أن ذهبية البرازيل حديثة العهد وهي الذهبية الأولى، إلا أن المنتخب ذو الرداء الأصفر يملك 5 ميداليات غيرها: فضية 1984 في لوس أنجلس بالخسارة أمام فرنسا، وفضية 1988 في سيوول بالخسارة أمام الاتحاد السوفييتي، وفضية 2012 في لندن بالخسارة أمام المكسيك، وبرونزية أتلانتا 1996 بخماسية في شباك البرتغال، وبرونزية 2008 بثلاثية في شباك بلجيكا.

أما منتخب إسبانيا فهو يبحث عن ميداليته الرابعة، فبخلاف ذهبية برشلونة، نال الماتادور فضيتين، آخرهما في سيدني عام 2000 بخسارة النهائي أمام منتخب الكاميرون، أما الأولى فلها قصة في أولمبياد أنتويرب 1920.

لم يكن الماتادور طرفاً في النهائي أصلاً الذي أقيم بين بلجيكا وتشيكوسلوفاكيا، ولكن الأخير انسحب بعد 40 دقيقة من بدء المباراة وتعرض للإقصاء، لتقم دورة مصغرة بين حاملي بقية الميداليات، وهنا فاز منتخب إسبانيا على هولندا 3-1 ليظفر بالفضية وتذهب البرونزية إلى الطواحين.