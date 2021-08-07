أولمبياد طوكيو 2020 - يحيى خالد: هذه البداية.. سنعود

السبت، 07 أغسطس 2021 - 11:54

كتب : FilGoal

يحيى خالد - مصر - إسبانيا - طوكيو 2020

شدد يحيى خالد لاعب منتخب مصر لكرة اليد على قدرة فريقه على مواصلة تقديم أداء قوي في البطولات المقبلة.

واحتلت مصر المركز الرابع في أولمبياد طوكيو 2020 بعدما خسرت من إسبانيا بنتيجة 33-31 اليوم السبت.

وقال خالد لقناة بي إن سبورتس:"لعبنا ضد إسبانيا أفضل من لقاء فرنسا، لم نهدر كثيرا، لكنهم كانوا محظوظين بكرة أو إثنتين في النهاية".

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وواصل لاعب فيسبرم المجري "كنا ندافع منقوصين، واجهنا فريقا كبيرا لديهم خبرات كبيرة، مثلما كنا نستحق ميدالية هم أيضا يستحقون ذلك".

وأضاف "هذه مجرد بداية، بإذن سنكون موجودين باستمرار. فريقنا صغير السن، لا زلنا نبني فريقنا، أمامنا الكثير، لا يزال المشوار في بدايته".

وأتم "أتمنى أن يواصل البلد دعمنا ويظل خلفنا، سنعود مرة أخرى ووقتها ستكون فرصتنا أكبر".

وحققت مصر المركز الرابع كأفضل مركز تحققه في الألعاب الأولمبية على مر التاريخ.

الفراعنة قدموا أداء استثنائيا منذ بداية البطولة واحتلوا وصافة مجموعتهم بعد التفوق على السويد.

ثم أطاحوا بألمانيا من الدور ربع النهائي قبل أن يخسروا من فرنسا في الدور نصف النهائي.

وستلعب فرنسا ضد الدنمارك على الميدالية الذهبية.

يحيى خالد منتخب مصر لكرة اليد طوكيو 2020
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