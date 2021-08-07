أولمبياد طوكيو 2020 - الأحمر يترك المقابلة الصحفية والدموع في عينيه

لم يكمل أحمد الأحمر قائد منتخب مصر لكرة اليد المقابلة الصحفية مع قناة بي إن سبورتس اليوم السبت بعدما خسر فريقه مباراة الميدالية البرونزية أمام إسبانيا في أولمبياد طوكيو 2020.

وبدأ الأحمر حديثه بالقول:"الفوز على منتخبات أوروبية كبيرة أمر رائع في حد ذاته".

وأضاف "نشعر بالحزن" ثم توقف نجم الزمالك عن الكلام متأثرا والدموع تكاد تنهمر من عينيه.

ثم أتم حديثه لمراسل بي إن سبورتس "لن أستطيع الحديث".

video:1 دموعك غالية على قلوب كل العرب يا أحمد الأحمر ❤️@AhmedElahmar#طوكيو2020 | #أولمبياد_طوكيو#Tokyo2020 | #TokyoOlympics pic.twitter.com/JriWMcr1ga — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 7, 2021

وخسرت مصر بنتيجة 33-31 لتنهي مشوارها في المركز الرابع كأفضل مركز تحققه في الألعاب الأولمبية على مر التاريخ.

الفراعنة قدموا أداء استثنائيا منذ بداية البطولة واحتلوا وصافة مجموعتهم بعد التفوق على السويد.

ثم أطاحوا بألمانيا من الدور ربع النهائي قبل أن يخسروا من فرنسا في الدور نصف النهائي.

وستلعب فرنسا ضد الدنمارك على الميدالية الذهبية.