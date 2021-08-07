أولمبياد طوكيو 2020 - الأحمر يترك المقابلة الصحفية والدموع في عينيه

السبت، 07 أغسطس 2021 - 11:48

كتب : FilGoal

أحمد الأحمر مع مصر أمام فرنسا

لم يكمل أحمد الأحمر قائد منتخب مصر لكرة اليد المقابلة الصحفية مع قناة بي إن سبورتس اليوم السبت بعدما خسر فريقه مباراة الميدالية البرونزية أمام إسبانيا في أولمبياد طوكيو 2020.

وبدأ الأحمر حديثه بالقول:"الفوز على منتخبات أوروبية كبيرة أمر رائع في حد ذاته".

وأضاف "نشعر بالحزن" ثم توقف نجم الزمالك عن الكلام متأثرا والدموع تكاد تنهمر من عينيه.

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ثم أتم حديثه لمراسل بي إن سبورتس "لن أستطيع الحديث".

وخسرت مصر بنتيجة 33-31 لتنهي مشوارها في المركز الرابع كأفضل مركز تحققه في الألعاب الأولمبية على مر التاريخ.

الفراعنة قدموا أداء استثنائيا منذ بداية البطولة واحتلوا وصافة مجموعتهم بعد التفوق على السويد.

ثم أطاحوا بألمانيا من الدور ربع النهائي قبل أن يخسروا من فرنسا في الدور نصف النهائي.

وستلعب فرنسا ضد الدنمارك على الميدالية الذهبية.

أحمد الأحمر منتخب مصر لكرة اليد طوكيو 2020
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