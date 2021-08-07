أولمبياد طوكيو 2020 - شكرا لكم.. رجال اليد يخسرون البرونزية أمام إسبانيا بنتيجة 33-31

خسر منتخب مصر لكرة اليد فرصة الفوز بالميدالية البرونزية بالخسارة من إسبانيا بنتيجة 33-31 في مباراة المركز الثالث بأولمبياد طوكيو 2020.

شكرا لكم يا رجال اليد.

واقترب الفراعنة من حصد أول ميدالية عربية في تاريخ الألعاب الجماعية، لكن لم تتحقق.

شوط المباراة الأول انتهى بتقدم إسبانيا بنتيجة 16-13، وفي الشوط الثاني ورغم العودة المصرية إلا أن إسبانيا خطفت البرونزية.

يسعى المنتخب المصري 🇪🇬 لكرة اليد لإحراز ميدالية برونزية 🥉 تاريخية في أولمبياد طوكيو 2020 عند مواجهة المنتخب الإسباني 🇪🇸. 📺 مباشرة الآن على beIN SPORTS XTRA 2#طوكيو2020 | #أولمبياد_طوكيو#Tokyo2020 | #TokyoOlympics pic.twitter.com/KFSDIvvQXk — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 7, 2021

تقدم منتخب مصر مبكرا ووصلت النتيجة في الدقيقة الثامنة إلى 4-2 بفضل هدف أحمد الأحمر الذي وصل لهدفه المئوي في الأولمبياد.

الأحمر الناري 💪🇪🇬 الذي كسر حاجز الـ100هدف في الأولمبياد إليكم أهداف نجم منتخبنا طوال تاريخه في الأولمبياد 🎖 ◼أثينا 2004 = 18 هدفا ◼بكين 2008 = 24 هدفا ◼ريو 2016 = 27 هدفا ◼طوكيو 2020 = 31+ pic.twitter.com/TKPEXMeUMV — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 7, 2021

عادت إسبانيا وقلصت الفارق ومن ثم تعادل المنتخبان في الدقيقة العاشرة بنتيجة 6-6.

مرت 5 دقائق أخرى وأصبحت النتيجة 8-8، ثم في الدقيقة 18 عاد التعادل ليسود وتصبح النتيجة 10-10.

حسن قداح أدرك التقدم لمصر في الدقيقة 23 وأصبحت النتيجة 14-13.

إسبانيا تفوقت سريعا وقبل 3 دقائق على نهاية الشوط الأول ووسعت الفارق لـ 3 أهداف بنتيجة 18-15.

وقلص أحمد الأحمر النتيجة لكن إسبانيا استطاعت إنهاء الشوط الأول بنتيجة 19-16.

🔚 نهاية الشوط الأول بتقدم المنتخب الإسباني (19) 🇪🇸 على نظيره المصري 🇪🇬 (16) 📺 تابع أحداث اللقاء مباشرة على beIN SPORTS XTRA 2#طوكيو2020 | #أولمبياد_طوكيو#Tokyo2020 | #TokyoOlympics pic.twitter.com/jkcqhtiW03 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 7, 2021

أحمد الأحمر أنهى الشوط الأول بتسجيله 6 أهداف من 8 تسديدات هدافا لمنتخب مصر.

فيما تصدى محمد عصام الطيار لـ 4 كرات من 20 تعرض لها في الشوط الأول.

وسجل أليكيس جوميز 6 أهداف من 6 تصويبات، وتصدى بيريز مورينو لـ 5 كرات من 20 تسديدة في الشوط الأول.





























































الشوط الثاني

بدأت مصر الشوط الثاني بقوة بحثا عن تقليص الفارق وبعد مرور 7 دقائق استطاع الفراعنة تعديل النتيجة لتصبح 21-21.

عاد الإسبان للتقدم مرة أخرى بفارق هدفين ومن ثم عاد الفراعنة في الدقيقة 11 عن طريق ممدوح هاشم.

سارت الدقائق التالية سجالا بين المنتخبين، يتقدم الإسبان ويتعادل الفراعنة حتى أصبحت النتيجة 28-28 في الدقيقة 24.

استطاعت إسبانيا تسجيل هدفين متتاليين لتصبح النتيجة 30-28.

حاول الفراعنة تقليص الفارق وأصبحت النتيجة 31-30 لإسبانيا قبل أقل من دقيقة ونصف على المباراة.

ورغم تألق هنداوي في الشوط الثاني وتصديه لـ 7 تسديدات إلا أن ذلك لم يشفع في فوز الفراعنة.

وحصدت إسبانيا البرونزية بالفوز بفارق هدفين بنتيجة 33-31.