أولمبياد طوكيو 2020 - شكرا لكم.. رجال اليد يخسرون البرونزية أمام إسبانيا بنتيجة 33-31

السبت، 07 أغسطس 2021 - 11:32

كتب : إسلام أحمد

منتخب مصر كرة اليد - طوكيو 2020

خسر منتخب مصر لكرة اليد فرصة الفوز بالميدالية البرونزية بالخسارة من إسبانيا بنتيجة 33-31 في مباراة المركز الثالث بأولمبياد طوكيو 2020.

شكرا لكم يا رجال اليد.

واقترب الفراعنة من حصد أول ميدالية عربية في تاريخ الألعاب الجماعية، لكن لم تتحقق.

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شوط المباراة الأول انتهى بتقدم إسبانيا بنتيجة 16-13، وفي الشوط الثاني ورغم العودة المصرية إلا أن إسبانيا خطفت البرونزية.

تقدم منتخب مصر مبكرا ووصلت النتيجة في الدقيقة الثامنة إلى 4-2 بفضل هدف أحمد الأحمر الذي وصل لهدفه المئوي في الأولمبياد.

عادت إسبانيا وقلصت الفارق ومن ثم تعادل المنتخبان في الدقيقة العاشرة بنتيجة 6-6.

مرت 5 دقائق أخرى وأصبحت النتيجة 8-8، ثم في الدقيقة 18 عاد التعادل ليسود وتصبح النتيجة 10-10.

حسن قداح أدرك التقدم لمصر في الدقيقة 23 وأصبحت النتيجة 14-13.

إسبانيا تفوقت سريعا وقبل 3 دقائق على نهاية الشوط الأول ووسعت الفارق لـ 3 أهداف بنتيجة 18-15.

وقلص أحمد الأحمر النتيجة لكن إسبانيا استطاعت إنهاء الشوط الأول بنتيجة 19-16.

أحمد الأحمر أنهى الشوط الأول بتسجيله 6 أهداف من 8 تسديدات هدافا لمنتخب مصر.

فيما تصدى محمد عصام الطيار لـ 4 كرات من 20 تعرض لها في الشوط الأول.

وسجل أليكيس جوميز 6 أهداف من 6 تصويبات، وتصدى بيريز مورينو لـ 5 كرات من 20 تسديدة في الشوط الأول.

الشوط الثاني

بدأت مصر الشوط الثاني بقوة بحثا عن تقليص الفارق وبعد مرور 7 دقائق استطاع الفراعنة تعديل النتيجة لتصبح 21-21.

عاد الإسبان للتقدم مرة أخرى بفارق هدفين ومن ثم عاد الفراعنة في الدقيقة 11 عن طريق ممدوح هاشم.

سارت الدقائق التالية سجالا بين المنتخبين، يتقدم الإسبان ويتعادل الفراعنة حتى أصبحت النتيجة 28-28 في الدقيقة 24.

استطاعت إسبانيا تسجيل هدفين متتاليين لتصبح النتيجة 30-28.

حاول الفراعنة تقليص الفارق وأصبحت النتيجة 31-30 لإسبانيا قبل أقل من دقيقة ونصف على المباراة.

ورغم تألق هنداوي في الشوط الثاني وتصديه لـ 7 تسديدات إلا أن ذلك لم يشفع في فوز الفراعنة.

وحصدت إسبانيا البرونزية بالفوز بفارق هدفين بنتيجة 33-31.

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