تقرير: وردة قد ينتقل للدوري الفرنسي

السبت، 07 أغسطس 2021 - 11:08

كتب : FilGoal

عمرو وردة من تدريبات باوك

قالت تقارير يونانية اليوم السبت إن اللاعب المصري عمرو وردة قد يرحل إلى فرنسا للانضمام لفريق تولوز المنتمي لدوري الدرجة الثانية.

عمرو وردة

النادي : باوك سالونيكي

تولوز

وذكر موقع قناة On Sport اليونانية أن وردة سيخضع للكشف الطبي للانضمام لتولوز.

وكتبت أن الجناح البالغ عمره 27 عاما خرج من حسابات رازفان لوشيسكو مدرب باوك. وكان خلاف نشب بين الأخير ووردة ليصبح مستقبل المصري مع النادي ضبابيا.

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وأشار التقرير إلى أن وردة قد ينضم لتولوز مقابل مليوني يورو ليخلف اللاعب الفرنسي الشاب أمين عدلي الذي قالت تقارير إنه قريب من الانتقال للدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتبت تقارير في وقت سابق أن جالاتا سراي التركي مهتم بالحصول على خدمات وردة.

ويقضي وردة عامه السابع في القارة العجوز بعدما رحل عن الأهلي في 2015.

اللاعب الأسبق للاتحاد لعب لأندية بانيتوليكوس وباوك وأتروميتوس ولاريسا وفولوس اليونانية.

وشارك وردة في 146 مباراة في الدوري اليوناني وسجل 32 هدفا وأرسل 23 تمريرة حاسمة.

توج بكأس اليونان 3 مرات مع باوك.

وينتهي عقد وردة مع باوك في يونيو المقبل.

عمرو وردة باوك تولوز
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