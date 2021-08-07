بعد ضمانها لميدالية.. فريال أشرف باكية: هذا إنجاز أمي.. البطولة لم تنته بعد

أعربت فريال أشرف لاعبة الكاراتيه المصرية عن سعادتها الغامرة بتحقيق ميدالية أولمبية بعدما تأهلت لنصف نهائي منافسات الكاراتيه لوزن أكثر من 61 كجم.

وقالت فريال عبر قناة بي إن سبورتس:"هذا نتاج عمل جاد مرهق على مدار 4 سنوات، ضغط نفسي وعصبي لكن في النهاية من أجل مصر".

وواصلت "شكرا لكل من وقف بجانبي، شكرا لأمي ثم أمي ثم أمي، هذا إنجازك وليس إنجازي. بإذن الله موعدنا في النهائي، البطولة لم تنته، تخطينا المرحلة الأصعب".

وأضافت "المنافسة كانت صعبة لأنك تواجه مصنفين، قد يكون أي منهم فاز ببطولة عالم من قبل. الضغط مختلف عن أي بطولة أخرى، لابد أن تكون على قدر المسؤولية".

وضمنت فريال أشرف الميدالية البرونزية على الأقل في حال خسارتها في نصف النهائي، بينما ستلعب على الميدالية الذهبية إذا تأهلت للنهائي.

وفريال هي خامس رياضي مصري يحقق ميدالية برونزية في أولمبياد طوكيو 2020.

سبقتها هداية ملاك في التايكوندو وزن أقل من 67 كجم.

وسيف عيسى في التايكوندو وزن أقل من 80 كجم.

ومحمد إبراهيم السيد "كيشو" في المصارعة الرومانية وزن 67 كجم.

وجيانا لطفي في الكاراتيه وزن أقل من 61 كجم.

وبذلك تعادل مصر رقمها القياسي في عدد الميداليات خلال دورة أولمبية واحدة.

حققت 5 ميداليات في برلين 36 ولندن 48 وأثينا 2004 وطوكيو 2020.