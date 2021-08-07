التشكيل المتوقع لـ الزمالك - سيف الجزيري يقود الهجوم أمام المحلة.. ومفاضلة في الوسط

من المتوقع أن يقود سيف الدين الجزيري هجوم الزمالك أمام غزل المحلة في لقاء مؤجل من الأسبوع الـ 28 للدوري المصري.

ولم يُعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للأبيض قائمة الفريق عقب استمرار معسكر الفريق الإعدادي في الإسكندرية.

وسيغيب عن الزمالك محمود حمدي "الونش" وإمام عاشور بعد انتهاء مشاركته في أولمبياد طوكيو 2020 الذي ودع رفقة المنتخب الأولمبي أمام البرازيل في ربع النهائي.

ويفاضل الفرنسي بين إسلام جابر ومحمود عبد العزيز لمجاورة طارق حامد في خط الوسط.

ومن المتوقع أن يكون التشكيل المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

الوسط: طارق حامد – إسلام جابر (محمود عبد العزيز)

أمامهما: محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد سيد زيزو – أشرف بنشرقي

الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 61 نقطة رغم تساويه في النقاط مع الأهلي لتفوق الأخير في المواجهات المباشرة.

بينما يحتل المحلة المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة من 27 مباراة.