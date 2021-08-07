انتهت أولمبياد طوكيو – يد مصر (31)-(33) إسبانيا.. نهاية المباراة
السبت، 07 أغسطس 2021 - 09:51
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة يد مصر وإسبانيا، في تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية لـ أولمبياد طوكيو.
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نهاية المباراة بفوز إسبانيا. 33-31
ق. 24 بكااار يسجل. لمصر 28-28
ق. 17 قداح يسجل لمصر. 27-27
ق. 15 يحيى خالد يسجل لمصر. 25-25
ق. 14 الدرع يسجل لمصر. 24-24
ق. 11 ممدوح هاشم يسجل لمصر. 23-23
ق. 9 الأسطورة أحمد الأحمر يسجل ببراعة. 23-22
ق. 7 يحيى الدرع يسجل لمصر. 21-21
ق. 5 هدف لإسبانيا. 21-19
ق. 4 يحيى خالد يسجل لمصر. 20-19 لإسبانيا.
ممدوح هاشم يسجل لمصر. 19-17
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
19-16 لإسبانيا.
ق. 28 الأحمر يسجل لمصر. 18-16 لإسبانيا.
ق. 27 - 18-15 لإسبانيا.
ق. 24 الأحمر يسجل لمصر. 15-14 لإسبانيا.
ق. 23 قداح يسجل لمصر. 14-13
ق. 21 حسن وليد قداح يسجل لمصر. 12-12
ق. 18 يحيى خالد يسجل لمصر. 10-10
ق. 17 ممدوح هاشم يسجل لمصر. 9-9
ق. 15 يحيى خالد يسجل. 8-8
ق. 10الأحمر يسجل لمصر. 6-6
ق. 9 أحمد هشام "دودو" يسجل لمصر. 5-3 لمصر.
ق. 8 أحمد الأحمر والهدف الماااائة. 4-2 لمصر.
ق. 6 ممدوح هاشم يسجل لمصر. 3-2 لمصر.
ق. 3 أحمد الأحمر يسجل التعادل. 1-1
بداية المباراة