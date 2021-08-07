أولمبياد طوكيو - الـ16 تاريخيا.. أمريكا تحرز ذهبية كرة السلة بفوز صعب على فرنسا

السبت، 07 أغسطس 2021 - 08:06

كتب : أحمد العريان

منتخب السلة الأمريكي يحرز ذهبية أولمبياد طوكيو

توج منتخب أمريكا لكرة السلة بالميدالية الذهبية الـ16 تاريخيا في الأولمبياد بعد فوز صعب على فرنسا بالنهائي.

وفازت أمريكا على فرنسا بنتيجة 87-82 في المباراة النهائية.

أمريكا أنهت الربع الأول متقدمة بفارق أربع نقاط، وبنتيجة 22-18.

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في الربع الثاني، زاد الفارق إلى 5 نقاط، لينتهي الشوط الأول بتقدم أمريكا بنتيجة 44-39.

وزاد الفارق مجددا في الربع الثالث لصالح أمريكا، لينتهي الربع بتقدم أمريكا 8 نقاط، وبنتيجة 71-63.

وأخيرا، ورغم اقتراب فرنسا في النتيجة ووصل الفارق إلى 3 نقاط قبل 10 ثواني من النهاية، لكن أمريكا أنهت اللقاء بنتيجة 87-82 وبفارق 5 نقاط.

المباراة شهدت كيفين دورانت الذي سجل 29 نقطة على مدار شوطي اللقاء.

الذهبية هي الـ16 تارخيا لـ أمريكا في كرة السلة بالأولمبياد من أصل 20 مشاركة لـ أمريكا تاريخيا، بجانب فضية وبرونزيتين.

في المقابل، هي الفضية الثالثة لفرنسا تاريخيا بكرة السلة في الأولمبياد.

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