حسام حسن يهدر ركلة ترجيحية.. أهلي طرابلس يخسر نهائي الدوري الليبي أمام الاتحاد

تُوج الاتحاد بلقب الدوري الليبي موسم 2020-2021 للمرة الـ 17 في تاريخه، بالفوز على أهلي طرابلس بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

حسام حسن النادي : الأهلي الطرابلسي الأهلي الطرابلسي

ويلعب حسام حسن مهاجم سموحة المُعار بقميص أهلي طرابلس وأهدر ركلة ترجيح ساهمت في خسارة فريقه للقب.

الوقت الأصلي انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف، وفي ركلات الترجيح تألق محمد الفرجاني حارس الاتحاد الذي شارك كبديل في الدقيقة الأخيرة وتصدى لـ 3 ركلات من بينها الركلة والتي سددها حسام حسن والتي كانت الأول للأهلي.

في المقابل تصدى حارس أهلي طرابلس لركلتين، بعد 8 ركلات سددها كل فريق، لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد بلقب الدوري لأول مرة منذ 10 سنوات.

وعاد الدوري الليبي بعد توقف استمر عامين بسبب الأحوال التي تمر بها البلاد.

وقُسمت الفرق الـ 24 إلى مجموعتين، يتأهل أول وثان ترتيب كل مجموعة إلى المرحلة النهائية للمنافسة على اللقب، بينما يهبط أصحاب آخر مركزين في كل مجموعة للدرجة الثانية.

واحتل أهلي طرابلس المركز الثاني في المجموعة الثانية خلف الاتحاد، وفي نصف النهائي تفوق على الأخضر بنتيجة 2-1.