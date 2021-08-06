الصفقة الأغلى في تاريخ الدوري السعودي.. الهلال يضم بيريرا
الجمعة، 06 أغسطس 2021 - 23:42
كتب : FilGoal
أعلن نادي الهلال ضم البرازيلي ماتيوس بيريرا قادما من صفوف وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.
ووفقا لموقع الهلال الرسمي فأن بيريرا وقع على عقود انضمامه لمدة 5 سنوات، وسيرتدي القميص رقم 15.
وبحسب التقارير فأن الصفقة كلفت 17.5 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب البالغ 25 عاما.
وتفوق بيريرا ليصبح أغلى صفقة في تاريخ الدوري السعودي، متفوقا على صفقة النيجيري أحمد موسى الذي انضم للنصر في صيف 2018 مقابل 16.5 مليون دولار.
🤷🏻♂️ كااااايد.. وبالركاااادة! pic.twitter.com/HCjVmbPt5z— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 6, 2021
وبدأ بيريرا مسيرته في صفوف سبورتنيج لشبونة البرتغالي وخرج منه معارا لصفوف تشافاز البرتغالي ونورمبيرج الألماني ثم وست بروميتش ألبيون ومن ثم انضم نهائيا للنادي الإنجليزي.
وقضى بيريرا موسمين بقميص الفريق الإنجليزي، في الأول قاد الفريق للتأهل للدوري الإنجليزي الممتاز، وفي الثاني لم يستطع الإبقاء على الفريق وسط الكبار.
وخلال موسمين سجل 20 هدفا في 77 مباراة بجميع المسابقات.
😍 Welcome to the home of the Champions @MatheusPereira 💙👋🏼#PEREIRA_Hilali #AlHilal pic.twitter.com/k6TYgIH60F— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 6, 2021
الهلال بطل النسخة الأخيرة من الدوري السعودي يضم في صفوفه الأرجنتيني لوسيانو فييتو والكولومبي جوستافو كوييار والفرنسي بافيتمبي جوميز والبيروفي أندري كارييو والكوري الجنوبي جانج هيون سو، وانضم لهم المالي موسى ماريجا قادما من بورتو البرتغالي.
ويقود الهلال في الموسم الجديد البرتغالي ليوناردو جارديم والذي سبق له تدريب فالنسيا وموناكو من قبل.
ووصل الهلال في القسم الغربي من دوري أبطال آسيا إلى ثمن النهائي سيواجه في سبتمبر المقبل استقلال طهران الإيراني.