الصفقة الأغلى في تاريخ الدوري السعودي.. الهلال يضم بيريرا

أعلن نادي الهلال ضم البرازيلي ماتيوس بيريرا قادما من صفوف وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

ووفقا لموقع الهلال الرسمي فأن بيريرا وقع على عقود انضمامه لمدة 5 سنوات، وسيرتدي القميص رقم 15.

وبحسب التقارير فأن الصفقة كلفت 17.5 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب البالغ 25 عاما.

وتفوق بيريرا ليصبح أغلى صفقة في تاريخ الدوري السعودي، متفوقا على صفقة النيجيري أحمد موسى الذي انضم للنصر في صيف 2018 مقابل 16.5 مليون دولار.

وبدأ بيريرا مسيرته في صفوف سبورتنيج لشبونة البرتغالي وخرج منه معارا لصفوف تشافاز البرتغالي ونورمبيرج الألماني ثم وست بروميتش ألبيون ومن ثم انضم نهائيا للنادي الإنجليزي.

وقضى بيريرا موسمين بقميص الفريق الإنجليزي، في الأول قاد الفريق للتأهل للدوري الإنجليزي الممتاز، وفي الثاني لم يستطع الإبقاء على الفريق وسط الكبار.

وخلال موسمين سجل 20 هدفا في 77 مباراة بجميع المسابقات.

الهلال بطل النسخة الأخيرة من الدوري السعودي يضم في صفوفه الأرجنتيني لوسيانو فييتو والكولومبي جوستافو كوييار والفرنسي بافيتمبي جوميز والبيروفي أندري كارييو والكوري الجنوبي جانج هيون سو، وانضم لهم المالي موسى ماريجا قادما من بورتو البرتغالي.

ويقود الهلال في الموسم الجديد البرتغالي ليوناردو جارديم والذي سبق له تدريب فالنسيا وموناكو من قبل.

ووصل الهلال في القسم الغربي من دوري أبطال آسيا إلى ثمن النهائي سيواجه في سبتمبر المقبل استقلال طهران الإيراني.