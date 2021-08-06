موناكو ونانت يتقاسمان النقاط في افتتاح الدوري الفرنسي

الجمعة، 06 أغسطس 2021 - 23:42

كتب : FilGoal

موناكو - نانت - الدوري الفرنسي

حسم التعادل الإيجابي أولى مباريات الدوري الفرنسي لموسم 2021-2022 بين موناكو ونانت بنتيجة 1-1 على ملعب لويس الثاني في الإمارة الفرنسية.

وكان الموسم الفرنسي قد بدأ بتتويج ليل بلقب السوبر الفرنسي الأسبوع الماضي على حساب باريس سان جيرمان.

وبدأ موناكو اللقاء مدعوما بالألماني ألكسندر نوبل المعار من بايرن ميونيخ في حراسة المرمى، وفي الهجوم ميرون بوادو المهاجم المنضم حديثا من ألكمار الهولندي.

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وتقدم فريق الإماراة الفرنسية بهدف في الدقيقة 14 سجله الجناح البرتغالي جيلسون مارتينيز مودعا عرضية هنريكي في الشباك، مدونا أول أهداف الموسم في فرنسا.

وعدّل المدافع الكاميرون جيان كاستيليتو برأسية النتيجة قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول لصالح نانت.

في الشوط الثاني كاد جيان لوكاس أن يسجل هدف التقدم لموناكو لكن ركلته الثابتة مرت أعلى من العارضة في الدقيقة 49.

وكاد أريليان توشاميني أن يسجل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90 لموناكو لكن تسديدته من داخل الست ياردات جاءت سهلة في يد ألبان لافون حارس نانت.

وتقاسم الفريقين النقاط في أول مباريات الموسم، في انتظار باقي مباريات الجولة لمعرفة مركزهم مع نهاية الجولة الأولى.

موناكو نانت الدوري الفرنسي
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