مواعيد مباريات السبت 7 أغسطس 2021.. حلم برونزية اليد والزمالك والأهلي

السبت، 07 أغسطس 2021 - 00:14

كتب : أحمد أباظة

أحمد الأحمر مع مصر أمام فرنسا

تجري مباراة تحديد الميدالية البرونزية في منافسات كرة اليد بأولمبياد طوكيو 2020 بين مصر وإسبانيا في العاشرة صباح السبت وتنقلها قناة beIN XTRA 2.

وفي الدوري المصري الممتاز الساعة السابعة مساء وعبر قناة "أون تايم سبورتس 2" يلتقي الزمالك مع غزل المحلة في ختام منافسات الأسبوع الثامن والعشرين.

أما في تمام التاسعة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" يلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في آخر المؤجلات من الأسبوع الثالث والعشرين.

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وفي الواحدة والنصف ظهراً تنتهي منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، بالمباراة النهائية بين البرازيل وإسبانيا عبر قناة beIN Sports 7.

أيضاً تنطلق فعاليات الموسم الإنجليزي بمباراة الدرع الخيرية بين ليستر سيتي بطل كأس الاتحاد ومانشستر سيتي بطل الدوري في تمام الساعة 6:15 مساء وتنقلها قناة beIN Premium 1.

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