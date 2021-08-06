قائمة سيراميكا كليوباترا - أحمد ريان على رأس 22 لاعبا لمواجهة الأهلي

الجمعة، 06 أغسطس 2021 - 23:04

كتب : بسام أبو بكر

بيراميدز - سيراميكا كليوباترا - أحمد ياسر ريان

ضم هيثم شعبان المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا، أحمد ياسر ريان لهجوم الفريق لمواجهة الأهلي في لقاء مؤجل من الجولة 22 من الدوري المصري.

وانضم أحمد ريان صاحب الـ 15 هدفا في الدوري الموسم الحالي لقائمة الفريق الذي يلتقي الأهلي غدا السبت في التاسعة مساء.

وعاد ريان منذ أيام عقب المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 وقيادة هجوم مصر في الوصول لربع النهائي، إذ سجل هدفا في شباك أستراليا.

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ويغيب عن قائمة الفريق: صالح جمعة وشادي حسين وشريف دابو بسبب الإصابة ومحمود نبيل بسبب تراكم البطاقات.

وستكون تلك أول مباراة لهيثم شعبان عقب عودته لقيادة الفريق مرة أخرى خلفا لضياء السيد.

وجاءت قائمة سيراميكا كليوباترا:

حراسة المرمى: عامر عامر - حمزة معوض

الدفاع: وليد عبد المنعم - فابريس نجاه - عبد الله محمود - خالد صبحي - طارق سامي- سيف تقا - رجب بكار - عبد الرحمن بودي - أحمد محسن.

الوسط: ضياء قنديل- رجب عمران - محمد إبراهيم - كوامي بونسو - محمد توني - عاشور الأدهم- ميدو جابر - محمد مسعد.

الهجوم: وينفول كوبينا - أحمد ياسر ريان - أحمد غنيم.

ويحتل سيراميكا المركز الـ 12 في جدول الدوري برصيد 33 نقطة من 27 مباراة.

بينما يتصدر الأهلي ترتيب برصيد 61 نقطة بفارق المواجهات المباشرة عن الزمالك.

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