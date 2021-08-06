بعد رحيل صديقه ميسي.. تقرير: أجويرو غاضب من برشلونة ويريد فسخ العقد

الجمعة، 06 أغسطس 2021 - 22:58

كتب : FilGoal

سيرخيو أجويرو يغادر ملعب الاتحاد لآخر مرة مع مانشستر سيتي

لم يكن جمهور برشلونة وحده غاضبا ومتفاجئا من قرار النادي بعدم تجديد عقد نجمه الأسطوري ليونيل ميسي، وإنما أيضا اللاعب المنضم حديثا إلى الفريق، سيرخيو أجويرو.

سيرخيو أجويرو

النادي : برشلونة

برشلونة

المهاجم الأرجنتيني الذي التحق بالنادي الكاتالوني أملا في مرافقة صديقه ميسي (34 عاما)، بات الآن مضطرا للاستمرار في برشلونة دون وجود رفيق دربه.

وقال البرنامج التلفزيوني الإسباني La Porteria (الهدف)، على لسان الصحفي مارك ماربا، إن أجويرو يريد الرحيل عن برشلونة.

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وصرح ماربا أن أجويرو (33 عاما) غاضب جدا من رحيل ميسي عن النادي.

وأشار إلى أن الممثلين القانونيين لأجويرو يراجعون عقد اللاعب مع برشلونة أملا في إيجاد حل للأمر.

اللاعب الأسبق لأتليتكو مدريد ومانشستر سيتي لا يرى لنفسه مستقبلا في برشلونة، بعدما وقع منذ أسابيع على عقد يمتد إلى 2023.

عقد شرطه الجزائي 100 مليون يورو.

التحاق أجويرو ببرشلونة فسره محللون على أنه إشارة لاستمرار ميسي مع الفريق، لكن أتت الرياح بما لا تشتهي السفن وبسبب أزمة الرواتب في النادي الإسباني لم يستطع الإبقاء على جوهرته.

وقال فابريزيو رومانو صحفي شبكة سكاي سبورتس، وكذلك محمد بوحفصي صحفي راديو مونت كارلو الفرنسي، إن ميسي بات أقرب من أي وقت مضى للانضمام إلى نادي باريس سان جيرمان.

وأضافا أن العقد سيمتد لموسمين وسيحصل أيقونة الأرجنتين على راتب سنوي قدره 40 مليون يورو.

أجويرو برشلونة
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