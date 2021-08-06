غرائب دوري المؤتمر الأوروبي.. رسم الأرقام على قمصان روبن كازان بسبب المطر

اضطر لاعبو روبن كازان الروسي لرسم الأرقام على القمصان أثناء مباراة الفريق في الدور التمهيدي من دوري المؤتمر الأوروبي.

والتقى الفريق الروسي أمس مع نظيره راكو شيستوشوفا التشيكي في الدور التمهيدي الثالث وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

وبسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المباراة سقطت أرقام اللاعبين المطبوعة على قمصانهم.

وحاول الفريق الروسي حل الأمر فتقرر رسم الأرقام على قمصان اللاعبين ليتسنى للحكم تحديد اللاعبين.

An important tool to always be sure to bring to football matches 🖊 https://t.co/WOghEDYK0r pic.twitter.com/Kts4JBzOO4 — FC Rubin Kazan (@fcrk_en) August 5, 2021

ولسوء حظ دجورجي ديسبوتوفيتش لاعب الفريق الروسي تسبب المطر في ترك بصمة على ظهره.

A tattoo as a memory of our return to European football 😅#RakowRubin pic.twitter.com/SNYzANBKt1 — FC Rubin Kazan (@fcrk_en) August 5, 2021

النادي الروسي قرر إجراء مزايدة على القمصان من أجل أعمال الخيرية، وأعلن عبر حسابه بيع أحد القمصان مقابل 42.500 روبل روسي أي ما يعادل 492 يورو.

Our super cool kits that we used last night are currently being auctioned for charity! To put yourself into the auction, click the quoted tweet from our Russian page and make a bid! https://t.co/fck5gwqsz6 — FC Rubin Kazan (@fcrk_en) August 6, 2021

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان إيابا الأسبوع المقبل لحسم هوية المتأهل.

وسيلتقي الفائز في الملحق مع توتنام الإنجليزي، الذهاب في 19 أغسطس والإياب 26 من نفس الشهر.

وتقرر أن تُعقد قرعة المسابقة يوم 27 من الشهر الجاري لتحديد دور المجموعات للبطولة التي تقام لأول مرة.