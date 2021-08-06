غرائب دوري المؤتمر الأوروبي.. رسم الأرقام على قمصان روبن كازان بسبب المطر

الجمعة، 06 أغسطس 2021 - 22:55

كتب : FilGoal

قمصان روبن كازان الروسي

اضطر لاعبو روبن كازان الروسي لرسم الأرقام على القمصان أثناء مباراة الفريق في الدور التمهيدي من دوري المؤتمر الأوروبي.

والتقى الفريق الروسي أمس مع نظيره راكو شيستوشوفا التشيكي في الدور التمهيدي الثالث وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

وبسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المباراة سقطت أرقام اللاعبين المطبوعة على قمصانهم.

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وحاول الفريق الروسي حل الأمر فتقرر رسم الأرقام على قمصان اللاعبين ليتسنى للحكم تحديد اللاعبين.

ولسوء حظ دجورجي ديسبوتوفيتش لاعب الفريق الروسي تسبب المطر في ترك بصمة على ظهره.

النادي الروسي قرر إجراء مزايدة على القمصان من أجل أعمال الخيرية، وأعلن عبر حسابه بيع أحد القمصان مقابل 42.500 روبل روسي أي ما يعادل 492 يورو.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان إيابا الأسبوع المقبل لحسم هوية المتأهل.

وسيلتقي الفائز في الملحق مع توتنام الإنجليزي، الذهاب في 19 أغسطس والإياب 26 من نفس الشهر.

وتقرر أن تُعقد قرعة المسابقة يوم 27 من الشهر الجاري لتحديد دور المجموعات للبطولة التي تقام لأول مرة.

روبن كازان دوري المؤتمر الأوروبي
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