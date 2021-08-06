بيكيه لـ ميسي: لا شيء سيصبح كما كان.. وتشابي يشكر "الأفضل في التاريخ"

نشر جيرارد بيكيه مدافع برشلونة رسالة وداعية لزميله ليونيل ميسي الذي أعلن النادي عن عدم إمكانية تجديد عقده وبات مضطراً للرحيل.

وكتب بيكيه عبر منصة التواصل الاجتماعي إنستجرام "لا شيء سيصبح كما كان أبداً، لا ملعب كامب نو ولا مدينة برشلونة ولا أنفسنا".

وأضاف "بعد أكثر من 20 عاماً في النادي ستتوقف عن ارتداء قميص برشلونة. الحقيقة في بعض الأحيان تكون صعبة للغاية. لقد التقينا عام 2000، كان عمرنا 13 عاماً ومسيرتنا أمامنا، ويا له من سباق!".

وتابع "إذا كان بإمكاننا إعادة تصميم الأمور لكان من المستحيل أن نجعلها أفضل. يا له من جنون! في موسمي الأول بعد العودة إلى برشلونة، فزنا بالثلاثية وأنت أصبحت أفضل لاعب في التاريخ. من روساريو إلى معانقة السماء في روما، هنا بدأت الأسطورة".

وأوضح "البقية للتاريخ، ويا له من وقت رائع قضيناه. أنت تغادر الآن، ولكني أعلم أنك ستعود يوما ما، لا يزال هناك بعض الأشياء لفعلها، استمتع أينما ذهبت وواصل الفوز كما تعرف فقط. سنفتقدك هنا، أحبك يا ليو".

في الإطار ذاته تحدث تشابي هيرنانديز قائد برشلونة السابق قائلاً:"كمشجع لبرشلونة وكزميل وصديق يمكنني فقط أن أشكرك على كل شيء منحتنا إياه خلال هذه الأعوام".

واختتم "أياً كان ما ستفعله، أتمنى لك الأفضل". وذيلها بوسم "الأفضل في التاريخ".

ويعيش كل من له علاقة بنادي برشلونة حالة حزن واسعة، بعد بيان النادي الذي أرجع عدم إمكانية تجديد عقد ميسي إلى العوائق المادية التي تضعها الليجا.

وتشير التقارير إلى كون وجهة ليونيل الأقرب حالياً هي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد ابتعاد مانشستر سيتي عن الصورة.