علي ماهر يستبعد أموتو من معسكر المصري

الجمعة، 06 أغسطس 2021 - 21:15

كتب : أيمن عيد

لاعبو المصري يحتفلون بهدف أوستين أموتو في طلائع الجيش

استبعد علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي مهاجمه أوستن أموتو من معسكر الفريق في الإسكندرية بسبب خلاف وقع بين الطرفين أثناء المران، حسبما علم FilGoal.com.

أوستين أموتو

النادي : المصري

المصري

وأعطى علي ماهر اللاعب النيجيري بعض التعليمات الخاصة في الناحية الدفاعية في الجانب الأيمن ومنتصف الملعب.

ووفقا لما علمه FilGoal.com فأن اللاعب وفي إحدى الفرص في الجانب الأيسر لم يقم بدوره الدفاعي وعندما طالبه ماهر بالأمر اعترض ودخل في نقاش فني معه.

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وأبلغ أموتو المدير الفني أن هذا دور خاص بزميله أحمد رفعت، لكن المدير الفني رفض ذكر أي أسماء أخرى وتنفيذ التعليمات.

أموتو (28 عاما) انضم للمصري في 2019 وسجل 20 هدفا وصنع 4 في 75 مباراة بجميع المسابقات.

الموسم الجاري شارك أموتو في 27 مباراة بالدوري والكأس وسجل 7 أهداف وصنع 2.

ويستعد المصري للقاء المقاولون العرب في الجولة 29 من الدوري يوم الأحد المقبل.

ويحتل الفريق البورسعيدي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 43 نقطة.

المصري في الدوري علي ماهر أوستن أموتو
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