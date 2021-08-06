رومانو وراديو مونت كارلو: ميسي اختار باريس.. وليكيب: الراتب السنوي 40 مليون يورو

قالت صحيفة ليكيب الفرنسية إن باريس سان جيرمان سيقدم عرضا لليونيل ميسي مدته موسمين بالإضافة لموسم ثالث اختياري إذا أراد اللاعب الاستمرار مع الفريق.

وكتبت أن العقد سيمنح الساحر الأرجنتيني راتبا سنويا قدره 40 مليون يورو.

ومن جانبه كتب محمد بوحفصي صحفي راديو مونت كارلو الفرنسي أن ميسي اختار باريس بالفعل، وأن والده خورخي سيجتمع بالنادي خلال ساعات.

وهو ما ذكره أيضا فابريزيو رومانو صحفي شبكة سكاي سبورتس الذي كتب في تويتر "باريس اقترب من ميسي، النادي يجهز عرضا حتى 2023 لتقديمه للاعب ووالده خلال الساعات المقبلة. ميسي لا يمانع الانضمام للفريق الفرنسي، ونيمار كان يحاول إقناعه في آخر 24 ساعة. باريس واثق من إتمام الصفقة".

وأضاف "باريس سان جيرمان هو النادي الوحيد الذي تواصل مع ميسي ووالده مباشرة منذ مساء الخميس، لاعبو الفريق مقتنعون أن ميسي سينضم لهم. العرض المقدم للاعب سيتضمن بندا يتيح له البقاء مع النادي حتى 2024".

لكن ليكيب نوهت إلى أزمة يواجهها النادي بسبب قواعد دائرة الرقابة الوطنية التي تراقب حسابات الأندية في فرنسا.

وأشارت إلى أن النادي كان يخطط لبيع لاعبين مقابل 180 مليون يورو في الصيف الجاري.

Paris Saint-Germain are close to sign Leo Messi, confirmed. PSG are preparing the official contract until June 2023 to be submitted to Messi and his father Jorge in the next hours 🚨🇦🇷 #Messi Messi’s open to join PSG. Neymar was pushing in the last 24h. PSG are so, so confident. pic.twitter.com/WNRYJKCkjs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2021

🚨Lionel #Messi a choisi le #PSG ! Les dernières discussions portent sur un contrat de 2 ans + une autre saison en option. Le #PSG essaye de boucler le deal dans le week end. Le père de Messi doit rencontrer le #PSG dans les prochaines heures. Le vestiaire parisien est heureux. — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) August 6, 2021

لكن مع محاولته الحصول على خدمات ميسي (34 عاما) يحاول تفادي خرق قواعد الرقابة الوطنية.

وشددت ليكيب أن كل قطاع في النادي العاصمي "يخوض معركة" لحسم صفقة ميسي.

اللاعب الأيقوني السابق لفريق برشلونة بات حرا منذ 1 يوليو الماضي، وبعد فشل تجديد الأخير لعقده، تتهافت عليه أندية النخبة في أوروبا وعلى رأسها باريس.

وكتبت تقارير أن تشيلسي دخل السباق، بينما بيب جوارديولا مانشستر سيتي حسم موقف ناديه باستبعاد التعاقد مع ميسي.

ولم يخف ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس رغبة ناديه في التعاقد مع ميسي، مشددا أنه في حال انتقال الأخير للنادي فهذا لا يعني الاستغناء عن الجناح كيليان مبابي.