قائمة الأهلي - عودة الشناوي وأكرم لمواجهة سيراميكا كليوباترا.. وغياب الرباعي الأولمبي

الجمعة، 06 أغسطس 2021 - 20:14

كتب : FilGoal

وادي دجلة - الأهلي

اختار بيتسو موسمياني المدير الفني لفريق الأهلي قائمة مكونة من 21 لاعبا لخوض مواجهة سيراميكا كليوباترا ضمن لقاء مؤجل في الجولة 22 من الدوري المصري.

ويلتقي الأهلي وسيراميكا كليوباترا غدا السبت، في التاسعة مساءً على ملعب الأهلي WE السلام.

وشهدت القائمة عودة محمد الشناوي وأكرم توفيق عقب عودتهم من المشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020.

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ويغيب عن الأهلي، بدر بانون بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وكذلك صلاح محسن وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام وطاهر محمد طاهر.

وجاءت قائمة الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير

الدفاع: ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – أيمن أشرف – سعد سمير – محمود وحيد – علي معلول – محمد هاني

الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – عمرو السولية – أكرم توفيق – محمد مجدي أفشة – جونيور أجايي – محمود عبد المنعم كهربا – حسين الشحات

الهجوم: والتر بواليا – محمد شريف – مروان محسن

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 61 نقاط بفارق المواجهات المباشرة عن الزمالك بعد خوض 27 مباراة.

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