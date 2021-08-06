راديو مونت كارلو: نيمار يحاول إغراء ميسي بالقميص رقم 10 في باريس

كشفت تقارير صحفية عن محاولات مستمرة من جانب البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان لإقناع صديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي بالانضمام إليه في فريق العاصمة الفرنسية.

وأتت الصدمة على أسماع جماهير برشلونة بالأمس، حين أصدر النادي بياناً رسمياً أكد من خلاله نهاية العلاقة بين ميسي والبارسا لعدم قدرة النادي على تجديد العقد.

وبحسب لويك تانزي من راديو مونت كارلو، فإن نيمار مستعد للتخلي عن رقم قميصه في باريس "10" لأجل ليو إذا انضم إليه، ولكن ميسي لا يحبذ فكرة أخذ الرقم المفضل لصديقه.

وبدأ ميسي مسيرته مع برشلونة بالقميص رقم 30، ثم انتقل منه إلى 19، وبرحيل رونالدينيو في صيف 2008، حصل على الرقم 10 ولم يخلعه في كتالونيا حتى صيف 2021 الذي سيشهد رحيله.

وكان نيمار قد انضم إلى برشلونة في صيف 2013 وارتدى الرقم 11 حين زامل ميسي، ولكن منذ رحيله إلى باريس في صيف 2017، تحول البرازيلي إلى الرقم 10.

في الوقت الحالي إن تخلى نيمار عن رقمه وفكر بارتداء الرقم 11 لن تكون هناك صعوبة كبرى، فالرقم مملوك لأنخيل دي ماريا، مواطن ميسي وصديقه أيضاً.

وتؤكد التقارير الصحفية أن باريس سان جيرمان يعمل بصورة مكثفة على ضم ميسي منذ إعلان الخامس من أغسطس الصادم، وعلى الرغم من الصعوبات المالية، إلا أن هناك ثقة داخل النادي بقدرته على حسم هذا الأمر، وفقاً للصحفي فابريزيو رومانو.

أيضاً قال جوسيب بيدريرول مذيع برنامج "‘إل شيرينجيتو" الإسباني أن ميسي أخبر أحد لاعبي باريس سان جيرمان أنه ذاهب إلى هناك، وبالطبع ليس من المعروف من أين أتى بيدريرول بهذه المعلومة، ولكنه يعتبر مقرب من سيرخيو راموس قائد ريال مدريد الذي انتقل إلى باريس لتوه.

وبعد إعلان برشلونة عن عدم إمكانية التجديد، خرج رئيس النادي خوان لابورتا مؤكداً أن النادي لم يكن يملك فرصة على الإطلاق بسبب العوائق المادية التي تضعها الليجا.

يذكر أن مانشستر سيتي أعلن عدم مفاوضته لميسي في الصيف الحالي، الأمر الذي يترك باريس سان جيرمان كمرشح رئييسي وحيد حتى الآن.