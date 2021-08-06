الغندور وعمر يديران مباراتي الزمالك والأهلي يوم السبت
الجمعة، 06 أغسطس 2021 - 19:51
كتب : FilGoal
سيدير الحكم أحمد الغندور مباراة الزمالك ضد غزل المحلة يوم السبت في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.
وهي المباراة رقم 11 التي يديرها الغندور والزمالك طرف فيها، الأخير فاز معه 6 مرات من قبل وخسر مرة.
ولقاء الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الجولة 23 من الدوري مساء السبت أيضا سيديره الحكم أمين عمر.
ستكون المباراة رقم 15 للأهلي التي يديرها عمر، فاز الأول 9 مرات سابقة وخسر مرتين.
ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري بفارق المواجهتين المباشرتين عن غريمه اللدود الزمالك.
وتتبقى لكل فريق 7 مباريات على نهاية البطولة.
نرشح لكم
أخر الأخبار
مساعد كلوب: صلاح آلة.. وماني مثله 48 دقيقة | المحترفون