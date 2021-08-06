الغندور وعمر يديران مباراتي الزمالك والأهلي يوم السبت

سيدير الحكم أحمد الغندور مباراة الزمالك ضد غزل المحلة يوم السبت في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.

وهي المباراة رقم 11 التي يديرها الغندور والزمالك طرف فيها، الأخير فاز معه 6 مرات من قبل وخسر مرة.

ولقاء الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الجولة 23 من الدوري مساء السبت أيضا سيديره الحكم أمين عمر.

ستكون المباراة رقم 15 للأهلي التي يديرها عمر، فاز الأول 9 مرات سابقة وخسر مرتين.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري بفارق المواجهتين المباشرتين عن غريمه اللدود الزمالك.

وتتبقى لكل فريق 7 مباريات على نهاية البطولة.