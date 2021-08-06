مساعد كلوب: صلاح آلة.. وماني مثله

أثنى بيب ليندرز مساعد يورجن كلوب مدرب ليفربول على محمد صلاح وساديو ماني نجمي الفريق.

وقال ليندرز في الموقع الرسمي لليفربول:"الكل ركض الألف متر الإضافية بأقصى سرعة".

ثم استدرك "لكن لدينا صلاح وماني يسبقان الجميع".

وأضاف "كل لاعب منهما بمثابة الآلة، رائعان".

ويستعد ليفربول للموسم الجديد الذي يستهله بمواجهة ضيفه نورويتش سيتي في 14 أغسطس المقبل في الدوري.

وقبل ذلك يلعب ليفربول وديا ضد أتلتيك بلباو وأوساسونا الإسبانيين يومي الأحد والإثنين على الترتيب.

ويسعى ليفربول لتقديم موسم قوي أفضل من الماضي الذي احتل فيه المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.