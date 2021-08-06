مران الأهلي - انتظام بيكهام قبل لقاء سيراميكا كليوباترا

الجمعة، 06 أغسطس 2021 - 19:31

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي يوم الأربعاء 19 مايو في جنوب إفريقيا

اختتم الأهلي استعداداته لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري، وانتظم أحمد رمضان "بيكهام" عقب انتهاء الراحة المحددة له بعد العودة من أولمبياد طوكيو 2020.

ويستعد الأهلي للقاء سيراميكا كليوباترا غدا السبت في التاسعة مساءً في لقاء مؤجل من الجولة 22 للدوري المصري على استاد الأهلي WE السلام.

وانتظم "بيكهام" في التدريبات الجماعية عقب اناتهاء الراحة المحددة له بعد العودة من اليابان عقب المشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020.

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وكان الثنائي محمد الشناوي وناصر ماهر قد انتظما أمس في التدريبات الجماعية للفريق.

وخاض اللاعبون مرانا قويا، اشتمل على فقرات بدنية وخططية متنوعة في إطار التحضيرات الخاصة بمباراة سيراميكا كليوباترا.

كما حصل رباعي حراسة المرمى بالأهلي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء على وحدات تدريبية متنوعة في مران اليوم تحت قيادة يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق.

ويعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق قائمة الفريق لخوض مباراة سيراميكا عقب المران تمهيدا للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن الزمالك بعدما تساويا برصيد النقاط 61 نقطة لكل فريق عقب خوض 27 مباراة لكل منهما.

الأهلي مران الأهلي في الدوري الدوري المصري
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