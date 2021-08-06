مران الزمالك - كارتيرون يحفز اللاعبين ويخفف الحمل البدني

حفز باتريس كارتيرون مدرب الزمالك لاعبيه استعدادا لمواجهة غزل المحلة يوم السبت في الدوري المصري الممتاز.

وخضع اللاعبون لتدريبات تأهيلية وإطالات قبل انطلاق المران الجماعي مساء الجمعة.

وخفف كارتيرون الحمل البدني على اللاعبين.

وركز على تنفيذ أفكار خططية وفنية خلال المران الذي شهد تدريبات فنية ركزت على إنهاء الهجوم بأفضل شكل.

وأوقف كارتيرون المران أكثر من مرة لتصحيح الأخطاء.

وخاض اللاعبون مباراة تجريبية قوية في ختام المران تألق فيها محمود حمدي "الونش" وطارق حامد وأحمد سيد "زيزو" وفقا لما ذكره موقع الزمالك.

ويستضيف الزمالك فريق المحلة على ملعب الإسكندرية يوم السبت في الجولة 28 من الدوري.

ويحتل الزمالك وصافة ترتيب البطولة بفارق المواجهتين المباشرتين مع الأهلي.