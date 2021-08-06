أولمبياد طوكيو 2020 - البرازيل ضد إسبانيا.. من يحقق الذهبية الثانية؟

يستعد منتخب البرازيل للدفاع عن الميدالية الذهبية لكرة لقدم في دورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو، وذلك ضد منتخب إسبانيا.

كل منهما تصدر مجموعته، حيث تأهل منتخب إسبانيا بصدارة المجموعة الثالثة بـ5 نقاط جمعها من فوز على أستراليا وتعادلين مع مصر والأرجنتين، فيما جمع السيليساو 7 نقاط في المجموعة الرابعة بانتصارين على السعودية وألمانيا وتعادل مع ساحل العاج.

في ربع النهائي تغلب الماتادور على ساحل العاج 5-2 فيما تأهل منتخب البرازيل بإقصاء المنتخب المصري بهدف نظيف، وأخيراً في نصف النهائي مر الإسبان على حساب المضيف الياباني 1-0 فيما احتاج راقصو السامبا ركلات الترجيح لاجتياز عقبة المكسيك.

كل فريق منهما يملك ذهبية وحيدة في تاريخه، ولكن البرازيل تتطلع إلى إنجاز ستصبح خامس منتخب حققه في تاريخ الدورات الأولمبية.

الأول كان بريطانيا العظمى في دورتي 1908 و1912 في لندن وستوكهولم على الترتيب، أما المنتخب الثاني فهو أوروجواي في دورتي 1924 و1928 في باريس وأمستردام، والثالث هو المجر بين دورتي 1964 في طوكيو و1968 في مكسيكو سيتي، أما الأخير فهو الغريم الأرجنتين، الذي نال ذهبية أثينا 2004 ثم بكين في 2008.

ذهبية البرازيل الوحيدة في تاريخها أتت على الديار، حيث تحققت النسخة الماضية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 بركلات الترجيح على حساب ألمانيا، أما إسبانيا، فقد نالت ذهبيتها الوحيدة داخل الحدود أيضاً، تحديداً في أولمبياد 1992 في برشلونة، بنتيجة 3-2 على حساب بولندا.

ورغم أن ذهبية البرازيل حديثة العهد وهي الذهبية الأولى، إلا أن المنتخب ذو الرداء الأصفر يملك 5 ميداليات غيرها: فضية 1984 في لوس أنجلس بالخسارة أمام فرنسا، وفضية 1988 في سيوول بالخسارة أمام الاتحاد السوفييتي، وفضية 2012 في لندن بالخسارة أمام المكسيك، وبرونزية أتلانتا 1996 بخماسية في شباك البرتغال، وبرونزية 2008 بثلاثية في شباك بلجيكا.

أما منتخب إسبانيا فهو يبحث عن ميداليته الرابعة، فبخلاف ذهبية برشلونة، نال الماتادور فضيتين، آخرهما في سيدني عام 2000 بخسارة النهائي أمام منتخب الكاميرون، أما الأولى فلها قصة في أولمبياد أنتويرب 1920.

لم يكن الماتادور طرفاً في النهائي أصلاً الذي أقيم بين بلجيكا وتشيكوسلوفاكيا، ولكن الأخير انسحب بعد 40 دقيقة من بدء المباراة وتعرض للإقصاء، لتقم دورة مصغرة بين حاملي بقية الميداليات، وهنا فاز منتخب إسبانيا على هولندا 3-1 ليظفر بالفضية وتذهب البرونزية إلى الطواحين.

إسبانيا لديها بيدري الذي لم ينَل قسطاً من الراحة طوال هذا الموسم بين برشلونة واليورو والأولمبياد، البرازيل لديها المخضرم داني ألفيس الذي ييبحث عن بطولته رقم 43 مع كرة القدم، فلمن ستكون الغلبة؟