صاروخ النني ضد أولمبياكوس الهدف الأجمل لـ أرسنال في الموسم الماضي

فاز محمد النني لاعب مصر وأرسنال بجائزة أجمل هدف سجله الأخير في الموسم الماضي بعدما نال أكبر عدد من الأصوات.

محمد النني النادي : أرسنال أرسنال

وأعرب النني عن سعادته بالفوز بالجائزة عبر تويتر موجها شكره لمن صوتوا لاختيار هدفه.

وسجل النني ضد أولمبياكوس من تسديدة قوية في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي حين فاز المدفعجية بنتيجة 3-1 قبل أن يخسروا إيابا بهدف ويعبروا للدور ربع النهائي.

So happy to have my trophy for my 20/21 Goal of the Season award! Thank you to everyone that voted for me, I am very grateful for your support. pic.twitter.com/7sLK6zhlrH — Mohamed ELNeny (@ElNennY) August 6, 2021

Mohamed Elneny was presented with an individual trophy today for his stunning goal against Dundalk in the Europa League last season. 🚀pic.twitter.com/T0qcfGT0X2 — Chris Wheatley (@ChrisWheatley_) August 6, 2021

الهدف كان واحدا من ثلاثة للاعب وسط مصر في الموسم الماضي.

شارك النني (29 عاما) في 41 مباراة مع أرسنال في 2020-2021.

ويستعد النني لموسمه السادس مع أرسنال الذي يلعب له منذ 2016.

وسيستهل أرسنال موسمه الجديد بمواجهة مضيفه برينتفورد في 13 أغسطس المقبل في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.