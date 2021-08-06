صاروخ النني ضد أولمبياكوس الهدف الأجمل لـ أرسنال في الموسم الماضي

الجمعة، 06 أغسطس 2021 - 19:11

كتب : FilGoal

النني

فاز محمد النني لاعب مصر وأرسنال بجائزة أجمل هدف سجله الأخير في الموسم الماضي بعدما نال أكبر عدد من الأصوات.

محمد النني

النادي : أرسنال

أرسنال

وأعرب النني عن سعادته بالفوز بالجائزة عبر تويتر موجها شكره لمن صوتوا لاختيار هدفه.

وسجل النني ضد أولمبياكوس من تسديدة قوية في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي حين فاز المدفعجية بنتيجة 3-1 قبل أن يخسروا إيابا بهدف ويعبروا للدور ربع النهائي.

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الهدف كان واحدا من ثلاثة للاعب وسط مصر في الموسم الماضي.

شارك النني (29 عاما) في 41 مباراة مع أرسنال في 2020-2021.

ويستعد النني لموسمه السادس مع أرسنال الذي يلعب له منذ 2016.

وسيستهل أرسنال موسمه الجديد بمواجهة مضيفه برينتفورد في 13 أغسطس المقبل في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

النني أرسنال
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