تقرير مغربي: طاقم تحكيم مصري لنهائي البطولة العربية بقيادة البنا

الجمعة، 06 أغسطس 2021 - 18:27

كتب : FilGoal

محمود البنا

يدير محمود البنا نهائي البطولة العربية والذي يجمع اتحاد جدة السعودي والرجاء المغربي.

وستقام المباراة النهائية 21 أغسطس الجاري على ملعب الأمير عبد الله في الرباط.

وأسند الاتحاد العربي وفقا لموقع "Le 360 Sport" المغربي مهمة إدارة المواجهة للبنا ويساعده محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، فيما سيكون أمين عمر حكما رابعا.

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وعلى تقنية الفيديو سيتواجد جهاد جريشة، ولم يتم تحديد مساعده بعد.

وسبق أن أدار البنا دربي الدار البيضاء في النسخة الماضية من البطولة العربية وانتهت المباراة المثيرة بنتيجة 4-4 وتأهل الأبيض والأخضر.

وتفوق اتحاد جدة على الشباب السعودي في نصف النهائي، بينما تأهل الرجاء على حساب الإسماعيلي.

وسيغيب أحمد حجازي مدافع الفريق السعودي عن اللقاء بسبب تراكم البطاقات.

وأدار البنا أيضا الموسم الحالي في الدوري المصري مباراة الأهلي والزمالك والتي انتهت بفوز الأول بنتيجة 2-1.

وإجمالا أدار البنا الموسم الحالي 13 مباراة في الدوري المصري وأشهر 50 بطاقة صفراء و4 حمراء واحتسب 8 ركلات جزاء.

البطولة العربية محمود البنا الرجاء اتحاد جدة
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