يوفنتوس يعير ديميرال إلى أتالانتا

الجمعة، 06 أغسطس 2021 - 18:02

كتب : أحمد أباظة

ديميرال

أعلن أتالانتا الإيطالي تعاقده مع المدافع التركي ميريح ديميرال قادماً من يوفنتوس في صفقة تمت على سبيل الإعارة مع حق الشراء.

واستعار أتالانتا اللاعب مقابل 2.5 مليون يورو ومع أحقية الشراء مقابل 25 مليون يورو.

وكان ديميرال البالغ من العمر 23 عاماً قد كلف يوفنتوس 18 مليون يورو للتعاقد معه قادماً من ساسولو في 2019.

أخبار متعلقة
سولشاير: بوجبا؟ أتمنى من كل لاعب أن يرى يونايتد مكانا للتتويج بالألقاب أولمبياد طوكيو 2020 – جدول منافسات مصر فجر وصباح السبت.. أمل برونزية اليد وكاراتيه وجمباز إيقاعي أولمبياد طوكيو 2020 - رئيس الوزراء يؤازر منتخب مصر لكرة اليد قبل مباراة البرونزية

شارك مع يوفنتوس في 32 مباراة وسجل هدفا وأرسل تمريرتين حاسمتين.

ولعب ديميرال لأندية ألكانينينسي وسبورتينج لشبونة البرتغاليين وألانيا سبور التركي.

ومثل منتخب تركيا في 24 مباراة.

ديميرال أتالانتا يوفنتوس
نرشح لكم
أخر الأخبار
يوفنتوس يعير ديميرال إلى أتالانتا 22 دقيقة | ميركاتو
سولشاير: بوجبا؟ أتمنى من كل لاعب أن يرى يونايتد مكانا للتتويج بالألقاب 42 دقيقة | ميركاتو
أولمبياد طوكيو 2020 - رئيس الوزراء يؤازر منتخب مصر لكرة اليد قبل مباراة البرونزية ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 – جدول منافسات مصر فجر وصباح السبت.. أمل برونزية اليد وكاراتيه وجمباز إيقاعي ساعة | طوكيو 2020
بوكيتينيو: نراقب مع حدث بين ميسي وبرشلونة.. وانضمامه لا يعني رحيل مبابي 2 ساعة | الدوري الفرنسي
مدرب موزمبيق السابق يوضح لـ في الجول مميزات ميكيسون قبل الانتقال لـ الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
جوارديولا يعلنها: ميسي ليس في خططنا.. مهتمون بـ هاري كين وبيرناردو سيلفا يريد الرحيل 3 ساعة | الدوري الإسباني
أولمبياد طوكيو 2020 – منتخب مصر لا يتأهل للنهائيات بفارق نقطتين ومركز 3 ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اختبر معلوماتك - إلى أي مدى تعرف الثعلب حازم إمام ؟ 2 أولمبياد طوكيو 2020 – رباعي مصري يتأهل للنهائي للمنافسة على ميداليات 3 داني ألفيش: نتيجة مباراة مصر غير عادلة 4 خبر في الجول - الأهلي يضم ميكيسون مقابل 14 مليون جنيه
قد ينال إعجابك
مقالات حرة
ليونيل ميسي.. دليل هندسي وفطري سيدعوك للتفكير بمنطقية كتب : عمر مختار