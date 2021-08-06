يوفنتوس يعير ديميرال إلى أتالانتا

أعلن أتالانتا الإيطالي تعاقده مع المدافع التركي ميريح ديميرال قادماً من يوفنتوس في صفقة تمت على سبيل الإعارة مع حق الشراء.

واستعار أتالانتا اللاعب مقابل 2.5 مليون يورو ومع أحقية الشراء مقابل 25 مليون يورو.

وكان ديميرال البالغ من العمر 23 عاماً قد كلف يوفنتوس 18 مليون يورو للتعاقد معه قادماً من ساسولو في 2019.

شارك مع يوفنتوس في 32 مباراة وسجل هدفا وأرسل تمريرتين حاسمتين.

ولعب ديميرال لأندية ألكانينينسي وسبورتينج لشبونة البرتغاليين وألانيا سبور التركي.

ومثل منتخب تركيا في 24 مباراة.