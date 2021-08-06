سولشاير: بوجبا؟ أتمنى من كل لاعب أن يرى يونايتد مكانا للتتويج بالألقاب

الجمعة، 06 أغسطس 2021 - 17:42

كتب : FilGoal

بول بوجبا - مانشستر يونايتد وروما

يتمنى أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أن يؤمن جميع لاعبي فريقه أن النادي قادر على التتويج بالألقاب رغم عدم فوزه بالدوري منذ 2013.

بول بوجبا

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وقال النرويجي حين سئل عن مستقبل بول بوجبا نجم الفريق:"أتمنى من كل لاعب أن يرى النادي مكانا للتتويج بالألقاب".

وواصل في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس "حين تنضم ليونايتد، عليك أن ترفع مستوى التحدي".

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وأضاف "بوجبا عاد جاهزا، فتى إيجابي دائما. محادثتي معه كانت إيجابية تماما".

ويأمل يونايتد استمرار بوجبا (28 عاما) لما بعد يونيو 2022، موعد انتهاء عقده الحالي مع الفريق.

وقالت تقارير في وقت سابق إن الفرنسي يريد الرحيل عن النادي.

وشارك لاعب يوفنتوس السابق في 206 مباريات مع يونايتد وسجل 38 هدفا وأرسل 42 تمريرة حاسمة.

وتوج لاعب الوسط بثلاثة ألقاب مع الفريق.

بوجبا مانشستر يونايتد
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