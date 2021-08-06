أولمبياد طوكيو 2020 - رئيس الوزراء يؤازر منتخب مصر لكرة اليد قبل مباراة البرونزية

الجمعة، 06 أغسطس 2021 - 17:19

كتب : FilGoal

منتخب اليد

حرص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء مصر على مساندة منتخب اليد قبل مواجهته لإسبانيا صباح السبت في لقاء الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو 2020.

وأجرى مدبولي اتصالا هاتفيا بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم الجمعة خلال لقاء الأخير مع عدد من لاعبي فريق اليد.

ودعم مدبولي اللاعبين وهنأهم على أدائهم خلال البطولة متمنيا لهم التوفيق ضد إسبانيا.

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وتحدث مدبولي مع أحمد الأحمر قائد الفريق وعلي زين وأيمن صلاح، وتعهد اللاعبون ببذل أقصى ما لديهم أمام إسبانيا.

بينما شدد صبحي على ثقته في قدرة لاعبي المنتخب على التتويج بالميدالية البرونزية، مشيرا إلى الدعم غير المحدود الذي تقدمه الدولة والتي توجت بكلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي للفريق.

وأضاف صبحي "منتخب اليد نال احترام وتقدير المصريين لما لمسناه من حرص على تحقيق الفوز في الأولمبياد، وهو قادر على تقديم مباراة كبيرة ضد إسبانيا والفوز بميدالية".

وأطاح الفراعنة بمنتخب ألمانيا في الدور ربع النهائي ليبلغوا نصف نهائي الأولمبياد لأول مرة في تاريخهم.

قبل أن يخسروا أمام فرنسا التي ستواجه الدنمارك في لقاء الميدالية الذهبية.

وتنطلق مباراة مصر وإسبانيا الساعة 10 صباحا يوم السبت.

منتخب مصر لكرة اليد طوكيو 2020
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