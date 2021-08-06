أولمبياد طوكيو 2020 – جدول منافسات مصر فجر وصباح السبت.. أمل برونزية اليد وكاراتيه وجمباز إيقاعي
الجمعة، 06 أغسطس 2021 - 16:43
كتب : FilGoal
لا صوت يعلو فوق صوت منتخب مصر لكرة اليد صباح غد السبت حينما يلتقي منتخب إسبانيا لتحديد الفائز بالميدالية البرونزية.
وتشهد منافسات البعثة المصرية كلك استكمال مسابقة السباحة التوقيعية.
هذا بالإضافة لمنافسات الخماسي الحديث والكاراتيه.
وإليكم مواعيد منافسات البعثة المصرية يوم السبت:
3:00 فجرا جمباز إيقاعي
7:00 صباحا فريال أشرف – كاراتيه
7:30 صباحا خماسي حديث رجال
10:00 صباحا مصر وإسبانيا كرة يد
10:15 صباحا خماسي حديث رجال
12:30 مساء خماسي حديث رجال
12:30 مساء سباحة توقيعية