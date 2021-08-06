مدرب موزمبيق السابق يوضح لـ في الجول مميزات ميكيسون قبل الانتقال لـ الأهلي

الجمعة، 06 أغسطس 2021 - 15:34

كتب : محمود عزت

لويس ميكيسون - سيمبا

ما هي مميزات لويس ميكيسون جناح سيمبا التنزاني الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى صفوف الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

لويس جونسالفيس مدرب المنتخب الموزمبيقي السابق يكشف لـFilGoal.com.

وقال لويس جونسالفيس لـFilGoal.com: "كان لويس ميكيسون دائمًا لاعبًا مختلفًا، إنه سريع جدا وتقني ويلعب بمتعة كبيرة، لقد تطور كثيرًا في سيمبا حيث بات لاعبًا يسجل الأهداف".

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وتابع "في المنتخب الوطني، كنت أعتمد عليه في الهجوم، وأصبح الآن لاعبًا مؤثرًا للغاية حيث يمكن أن يلعب كجناح أو مهاجم ثان".

وأكمل "أراه أفضل في مركز الجناج لأنه قوي في موقف واحد ضد واحد وسريع للغاية، وفي الوقت الحاضر تتطلب كرة القدم الحديثة السرعة، ولدى ميكيسوني الكثير".

وأضاف "لكن عليه التحسن من الناحية التكتيكية، خاصة في المهام الدفاعية".

وأردف "في أكتوبر 2019، ذهبنا للعب مباراة ودية مع كينيا، في الشوط الأول وضعته في وسط الملعب لمشاهدة أدائه، لم تسر الأمور على ما يرام، ومن ثم تحدثت معه ووضعته في أقصى الطرف اليمين، لعب شوطًا ثانيًا ممتازًا حيث فجر الطرف الأيسر للمنافس".

واستمر حديثه "ضد الكاميرون في نوفمبر 2020، لعب مباراة ممتازة حيث اخترق دفاع الكاميرون وخلق العديد من الفرص المحققة، لكن للأسف لم يستغلها زملاؤه".

وأكمل "نعم، يمكنه اللعب في أوروبا".

وبسؤاله عما إذا كان يتابع الدوري المصري، قال: "أعلم أنه دوري تنافسي للغاية ، مع فرق رائعة مثل الأهلي والزمالك على سبيل المثال، هناك دائمًا لاعبون جيدون يظهرون، لقد كنت أعلق على الألعاب الأولمبية في قناة يوروسبورت وتابعت المنتخب المصري الذي يضم العديد من اللاعبين الجيدين الذين يلعبون داخل مصر وتأهل إلى دور الثمانية".

وتابع "ميكيسون سينجح مع الأهلي هو بطل أفريقيا ويدربه حاليا بيتسو موسيماني، نادي رائع من الطراز العالمي دربه من قبل البرتغالي مانويل جوزيه الذي حقق إنجازات عظيمة".

وأتم لويس جونسالفيس "كرة القدم المصرية ممتعة للغاية ويعيش المشجعون كرة القدم بشغف كبير، بدون شك بطولة أود أن أجربها إذا سنحت الفرصة".

لويس ميكيسون الأهلي سيمبا
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