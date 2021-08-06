بوكيتينيو: نراقب مع حدث بين ميسي وبرشلونة.. وانضمامه لا يعني رحيل مبابي

أشارت بعض التقارير الصحفية الإسبانية في وقت سابق إلى أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يسعى لقلب معطيات الأمور والتوقيع مع ليونيل ميسي بعد إعلان برشلونة رحيل اللاعب.

وفي أول تصريح رسمي بخصوص هذا الأمر قال ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني للفريق الباريسي: "نحن نعلم ما حدث أمس بين برشلونة وميسي".

وأضاف في تصريحات خلال مؤتمر صحفي "نحن في حالة تركيز شديد، الرئيس ناصر الخليفي يعمل بكل جهد من أجل تدعيم الفريق".

وعن مسألة التوقيع مع ميسي تعني رحيل مبابي عن الفريق رد بوكيتينيو ضاحكا: " قطعا لا".

يذكر أن العديد من الصحف الإسبانية وعلى رأسها "سبورت" نشرت تقريرا أوضحت فيه أن الوجه الأقرب ليونيل ميسي سيكون باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان برشلونة أعلن في بيان له رحيل ميسي عن الفريق بعد تعثر المفاوضات بسبب لوائح رابطة الليجا الإسبانية.