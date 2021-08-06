جوارديولا يعلنها: ميسي ليس في خططنا.. مهتمون بـ هاري كين وبيرناردو سيلفا يريد الرحيل

مازالت صدد قنبلة رحيل اللاعب ليونيل ميسي عن برشلونة تلقي بصداها على الساحة الرياضية.

وقال بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن مسألة انضمام ميسي للفريق: "الآن ميسي ليس في خططنا المستقبلية".

وأضاف في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة "لقد تعاقدنا مع جاك جريليش من أستون فيلا، وسيرتدي اللاعب الرقم 10".

وأوضح "نحن على اقتناع تام بالتوقيع مع جريليش، واعتقدنا أن ميسي سيبقى مع برشلونة".

واستطرد "لذا التوقيع مع ميسي ليس ضمن خططنا".

يذكر أن نادي برشلونة الإسباني أعلن الخميس في بيان له عن انتهاء رحلة ليونيل ميسي مع النادي بعد فشل المفاوضات بسبب قواعد رابطة الليجا الإسبانية، وبسبب الهيكلة الإقتصادية، لتنتهي رحلة استمرت 21 عاما قضاها ميسي بين أحضان كامب نو.

وعن هاري كين مهاجم توتنام قال جوارديولا: "هو لاعب في توتنام، إن لم يرد توتنام التفاوض الأمر انتهى، وإن أرادوا التفاوض فسيكون هناك الكثير من الأندية التي تود ضمه".

وأكمل "بالطبع نحن مهتمون به وسنحاول ضمه".

يذكر أن توتنام رفض عرضا من سيتي مقابل 100 مليون جنيه إسترليني لضم هاري كين وفقا للتقارير الصحفية الإنجليزية في وقت سابق.

وعن اللاعبين الذين يرغبوا في الرحيل عن فريقه قال: "بيرناردو سيلفا يريد الرحيل، هناك لاعبين أو ثلاثة يودون الرحيل، عليهم إحضار العروض ومن ثم الرحيل لكن الأمر يعتمد عليهم".