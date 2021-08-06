أولمبياد طوكيو 2020 – منتخب مصر لا يتأهل للنهائيات بفارق نقطتين ومركز

لم ينجح منتخب مصر للفروسية في التأهل للنهائيات في أولمبياد طوكيو 2020 بعدما احتل المركز الـ11.

ويتأهل أصحاب أول 10 مراكز إلى النهائيات.

ولكن منتخب مصر الذي يمثله نائل نصار ومحمد طلعت ومحمد زيادة احتل المركز الـ11 بعدما حصل 29 نقطة جزاء وأنهى السباق زمن قدره 248.90 ثانية.

وجاء منتخب الأرجنتين في المركز العاشر بعدما حصل على 27 نقطة جزاء وأنهى السباق في زمن قدره 265.44 ثانية.

وجاءت نتائج لاعبي منتخب مصر كالتالي:

نائل نصار يرتكب خطأين ويحصل على 8 نقاط جزاء، وينهي سباقه في زمن قدره 81.72 ثانية.

محمد طلعت يرتكب 3 أخطاء ويحصل على 9 نقاط جزاء وينهي السباق في زمن قدره 85.88 ثانية.

محمد زيادة يرتكب 3 أخطاء ويحصل على 12 نقطة جزاء وينهي السباق في زمن قدره 81.30 ثانية.