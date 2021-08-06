أولمبياد طوكيو 2020 - مدرب جيانا فاروق: تعرضنا لظلم.. قرارات الحكام غريبة

الجمعة، 06 أغسطس 2021 - 14:38

كتب : FilGoal

جيانا فاروق لاعبة الكاراتيه المصرية

قال محمد عبد العال مدرب جيانا فاروق لاعبة مصر في الكاراتيه إن الأخيرة تعرضت لظلم في نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020.

وخسرت جيانا فاروق قبل نهائي منافسات الكاراتيه "كوموتيه" تحت وزن 61 كج أمام الصينية تشياويان ين.

المبارة انهت بالتعادل 1-1، ليحتكم اللاعبان إلى تصويت القضاء. 3 حكام منحوا أصواتهم للاعبة الصينية، مقابل صوتين لمصر.

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وقال محمد عبد العال عقب المباراة: "تعرضنا للظلم في مباراة الدور قبل النهائي أمام لاعبة الصين وجيانا كانت تستحق الفوز".

وواصل "قرارات التحكيم في الترجيح كانت غريبة وغير متوقعة، وجيانا الأحق بالوصول للنهائي وكل من يعلم قواعد الكاراتية يعلم ما حدث من قرارات غريبة في نهاية المباراة".

ووجه عبد العال رسالة للاعبته قائلا: "شكرا لها على ما قدمته وأشكر كل المصريين على دعمها لتحقق أول ميدالية أولمبية للعرب والأفارقة في الكاراتيه".

جيانا فاروق كاراتيه طوكيو 2020
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