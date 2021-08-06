الرابعة.. جيانا فاروق تحرز برونزية الكاراتيه بعد خسارة بتصويت الحكام

الجمعة، 06 أغسطس 2021 - 14:00

كتب : أحمد العريان

جيانا فاروق لاعبة الكاراتيه المصرية تهزم اللاعبة البيروفية

حصلت جيانا فاروق لاعبة الكاراتيه المصرية على ميدالية برونزية رابعة لـ مصر في أولمبياد طوكيو.

وخسرت جيانا فاروق قبل نهائي منافسات الكاراتيه "كوموتيه" تحت وزن 61 كج أمام الصينية تشياويان ين.

المبارة انهت بالتعادل 1-1، ليحتكم اللاعبان إلى تصويت القضاء. 3 حكام منحوا أصواتهم للاعبة الصينية، مقابل صوتين لـ مصر.

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وتنص قوانين الكاراتيه على منح برونزية لكلا اللاعبين الذين يودعان منافسات اللعبة من الدور قبل النهائي.

الميدالية هي الـ36 في تاريخ مصر بالأولمبياد بشكل عام.

الرونزية الـ19 لـ مصر، بجانب 7 ذهبيات، و10 فضيات.

وأصبحت الكاراتيه هي اللعبة الثامنة التي تحرز مصر فيها ميداليات تاريخيا بالأولمبياد.

أما جيانا فاروق، فأصبحت هي السيدة الرابعة التي تحرز ميداليات لمصر تاريخيا.

وستُسُجل جيانا فاروق كأول مصرية وعربية وإفريقية تتوج بميدالية في منافسات الكاراتيه أولمبيا، وربما الأخيرة لأن اللعبة سترفع مرة أخرى من المنافسات في أولمبياد باريس 2024.

وستحمل جيانا فاروق علم مصر في حفل ختام أولمبياد طوكيو 2020 بقرار من اللجنة الأولمبية المصرية، تكريما لها على إنجازها.

وحصلت مصر على 4 ميداليات برونزية في أولمبياد طوكيو 2020. لكل من سيف عيسى، وهدايه ملاك في التايكوندو، ومحمد إبراهيم "كيشو" في المصارعة الرومانية، وجيانا فاروق في الكاراتيه.

طوكيو 2020 جيانا فاروق
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