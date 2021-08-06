أولمبياد طوكيو 2020 – منتخب مصر للسباحة التوقيعية يحتل المركز الثامن في اليوم الأول
الجمعة، 06 أغسطس 2021 - 13:58
كتب : FilGoal
احتل منتخب مصر للسباحة التوقيعية المركز الثامن في منافسات اليوم الأول من المسابقة بعد أداء المنافسة الحرة.
وتقام منافسات السباحة التوقيعية على مدار يومين، الأولى هي الحرة والثانية هي الفنية.
ويفوز أصحاب أول ثلاثة مراكز بالميداليات الأولمبية مباشرة.
واحتل منتخب مصر المركز الثامن من أصل 10 متنافسين.
وحصل منتخب مصر على 77.9147 نقطة وكان يحتاج للوصول لـ96 وهو الحد الأدنى للنقاط المطلوبة.