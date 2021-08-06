أولمبياد طوكيو 2020 – المكسيك تقتنص الميدالية البرونزية من اليابان في منافسات كرة القدم

الجمعة، 06 أغسطس 2021 - 13:46

كتب : عمر خالد

منتخب المكسيك الأوليمبي

حققت المكسيك الميدالية البرونزية ضمن منافسات كرة القدم رجال لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وفاز منتخب المكسيك على المنتخب الياباني صاحب الأرض بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف ليقتنص المركز الثالث في المنافسات.

وأحرز أهداف المنتخب المكسيكي فرانسيسكو كوردوفا في الدقيقة 13 من ركلة جزاء، ويوهان فاسكيز في الدقيقة 22، وأليكسيس فيجا في الدقيقة 58.

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فيما أحرز هدف المنتخب الياباني الوحيد في اللقاء اللاعب كاورو ميتوما في الدقيقة 78 من الشوط الثاني، ولكن لم يستطع منتخب الساموراي تعديل النتيجة والعودة في اللقاء لتنتهي المباراة بفوز المنتخب المكسيكي.

وكانت المكسيك خسرت مباراة نصف النهائي أمام المنتخب البرازيلي بنتيجة 4-1 بركلات الترجيح عقب التعادل في الوقت الأصلي والإضافي سلبيا بدون أهداف، فيما خسر المنتخب الياباني أمام إسبانيا بنتيجة هدف مقابل لاشيء.

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