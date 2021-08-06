لابورتا: تجديد تعاقد ميسي كان صعبا لهذا السبب.. وقرار كان سيضر بنا لـ50 عاما

كشف خوان لابورتا رئيس برشلونة سبب فشل ناديه في تجديد تعاقد ليونيل ميسي قائد الفريق واضطراره للرحيل عن البلوجرانا مجانا.

وعقد لابورتا صباح اليوم الجمعة مؤتمرا صحفيا كشف فيه كافة التفاصيل.

وتحدث لابورتا قائلا: "أنا هنا لتوضيح كافة الأمور، لدينا إرث صعب ومعقد جدا، لم نجد أي هامش فيما يخص الرواتب في الفريق".

وواصل "إن فسخنا عقود اللاعبين فهذا أيضا به مخاطر أخرى، ومن أجل تسجيل عقد ميسي كان علينا قبول عرضا يمنع النادي من حقوقه التليفزيونية لـ50 عاما".

ويقصد لابورتا بذلك عرض رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" الذي ينص على الموافقة على استحواذ صندوق الاستثمار على المسابقة يعني ضخ 2.7 مليار يورو في المسابقة.

بتقسيمها على الأندية، سيحصل برشلونة على التمويل اللازم الذي يسمح له بتسجيل العقد الجديد المنتظر توقيعه من أسطورته ليونيل ميسي، بالإضافة إلى تسجيل الصفقات الجديدة التي أجراها حتى الآن.

لكن رفض برشلونة وريال مدريد الأمر بداعي أنه سيمنعهما من الحصول على حقوق البث لـ50 عاما مقبلة هي مدة الاتفاق.

وواصل لابورتا حديثه " كنا نريد استمرار ميسي معنا بلا أدنى شك وهو كان يريد ذلك، لكن قبول عرض الليجا وصندوق الاستثمار كان سيؤثر على النادي".

وأكمل "أنا حزين بما حدث لكنني راض عن القرارات الأفضل لصالح برشلونة".

وشدد "لست على استعداد للموافقة على شيء يؤثر على برشلونة (يقصد عرض الليجا وصندوق الاستثمار)، برشلونة فوق الجميع حتى أفضل لاعب".

وتابع رئيس برشلونة حديثه "اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني أثر على تجديد تعاقد ميسي، بسبب ذلك والوضعية الاقتصادية للنادي وأزمة الرواتب كل ذلك أدى لعدم تسجيل أول عقد اتفقنا عليه مع ميسي".

وأدرف "نعرف القوانين جيدا لكننا كنا نتمنى مرونة أكثر من الليجا".

وكشف لابورتا عن أن ميسي وافق بالفعل على تجديد تعاقده مع خفض الكثير من راتبه من أجل البقاء في صفوف النادي الكتالوني.

وقال: "الاتفاق الأول مع ميسي كان التجديد لعامين ويتم دافع الراتب على خمس سنوات، وليو كان يحضر كل المفاوضات ويحاول جعل الأمور سهلة علينا، ولكن الليجا رفضت، بعد ذلك اتفقنا على عقد لخمس سنوات، سنتان كان أمر منطقيا لنا ولليو لأنه كان لديه خطط كذلك لكن الليجا لم توافق على هذا الحل".

وعن أزمة الرواتب في برشلونة والتي كانت سببا رئيسيا في منع بقاء ميسي أوضح "فيما يخص أزمة الرواتب، فنحن حال حاجتنا لتقديم 25 مليون يورو كان علينا تقليص 100 مليون يورو، تعين علينا تقليل الرواتب من أجل ميسي وتحدثنا مع اللاعبين لكن الأمر لم يكن سهلا لأن هناك عقود".

وتابع "بعض اللاعبين قبلوا تخفيض الرواتب والبعض رفضوا بكل صراحة، حاولنا إيجاد طرق أخرى لتجديد عقد ميسي لكن الأمر لم يكن ممكنا، الوضع كان خطرا على النادي".

وأكمل "لا يمكن مقارنة ضمنا للاعبين جدد وهم انضموا للنادي مع تخفيض رواتبهم بتجديد تعاقد ميسي، الأمر ليس له علاقة".

وواصل لابورتا "تولينا إدارة النادي منذ ستة أشهر وحينما رأينا الأرقام أدركنا أن الوضع الاقتصادي أسوأ مما توقعنا، لا أشعر بالذنب فعلنا ما هو صحيح تجاه النادي".

وبسؤاله إلى من يشير بأصابع الاتهام قال: "لست هنا لأشير بالاتهام لأحد لكن مجالس الإدارات السابقة تركت لنا إرثا كارثيا وكان هناك العديد من المشاكل في النادي".

وسُئل لابورتا عن هل يتوقع أن تغير الليجا لقرارها كي يبقى ميسي أجاب "هذه مجرد افتراضات وعلينا أن نعيش الواقع، هذا غير ممكن".

ورد رئيس النادي الكتالوني على تصريحات نظيره في الليجا خافيير تيباس بأن الاتفاق مع صندوق الاستثمار لن يضر بالأندية وقال: "الاتفاق لم يكن سيؤثر علينا لـ50 عام؟ لم نكن سنحصل على نسبة من حقوق البث لـ50 عام المقبلين، الأمر لم يكن في صالحنا أبدا وبهذا اكون وجهت الرد المناسب".

وأردف "خسائر الموسم الماضي هي 487 مليون يورو ويجب أن يكون الحد الأقصى للرواتب هو 56 أو 70%.".

وتابع "قبول عرض الليجا كان سيعني وجود أزمة رواتب بنسبة 15% وهذا لا يحل المشكلة أيضا، وسقف الرواتب بدون ميسي هو 95%".

وأكمل " سقف الرواتب تخطى نسبة 110% الممنوحة لنا من قبل الليجا، الرابطة كانت تريد بقاء ميسي أعرف ذلك، لكن القوانين لم تسمح لنا".

وأردف "حتى بدون ميسي ليس هناك هامشا كبيرا للتعاقدات أو الرواتب، الهامش قليل جدا حتى بعد ميسي، كان علينا تقليص الرواتب كثيرا لكننا وجدنا الحلول".

وعن الانتقالات قال: "لم يتم إغلاق سوق الانتقالات بعد فهو ينتهي 31 أغسطس".

أما عن مصير الفريق بعد ميسي قال: "تحدثت مع رونالد كومان مدرب الفريق وهو مدرب محترف ويستطيع التأقلم مع الوضع بالطبع لن يكون من السهل تعويض ميسي لكن كومان متحفز جدا ويريد بناء حقبة ناجحة".

وأتم لابورتا حديثه "تحدثت مع قادة الفريق اليوم وحول ما وصلنا إليه، الكل كان يريد استمرار ميسي لكن هذه مرحلة وانتهت ويجب أن تكون المرحلة المقبلة قوية".