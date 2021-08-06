انتهى مؤتمر لابورتا: هذا سبب فشل تجديد تعاقد ميسي.. واتخذت القرار الأفضل لـ برشلونة

عقد خوان لابورتا رئيس برشلونة مؤتمرا صحفيا اليوم الجمعة للحديث عن سبب فشل تجديد تعاقد ليونيل ميسي واضطراره للرحيل عن النادي.

طالع كل ما قاله لابورتا.

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نهاية المؤتمر الصحفي.

لابورتا: ميسي امتلك الكثير من العروض ورغم أن عرضنا كان منخفضا لكنه أراد البقاء ولم يخلق أي مشكلة لقد بذل الكثير من الجهود من الناحية المالية للبقاء وتم الاتفاق على العقد.

لابورتا: عليكم سؤال ميسي عن مستقبله، ويشاع دائما أن هناك اهتمام من باريس سان جيرمان بضمه.

لابورتا: تحدثت مع كومان وهو مدرب محترف ويستطيع التأقلم مع الوضع بالطبع لن يكون من السهل تعويض ميسي لكن كومان متحفز جدا ويريد بناء حقبة ناجحة.

لابورتا: لست هنا لأشير بالاتهام لأحد لكن مجالس الإدارات السابقة تركت لنا إرثا كارثيا وكان هناك العديد من المشاكل في النادي.

لابورتا ردا على رئيس الليجا خافيير تيباس: الاتفاق لم يكن سيؤثر علينا لـ50 عام؟ لم نكن سنحصل على نسبة من حقوق البث لـ50 عام المقبلين، الأمر لم يكن في صالحنا أبدا وبهذا اكون وجهت الرد المناسب.

لابورتا: خسائر الموسم الماضي هي 487 مليون يورو.

لابورتا: يجب أن يكون الحد الأقصى للرواتب هو 56 أو 70%.

لابورتا: لم يتم إغلاق سوق الانتقالات بعد فهو ينتهي 31 أغسطس وهناك الكثير يمكن أن يحدث.

لابورتا: سيكون هناك تكريم كبير لميسي في أي وقت يريده.

لابورتا: برشلونة خسر كثيرا في السنوات الماضية وعلينا تصحيح الوضع، وسنوضح الأرقام للأعضاء بعد الانتهاء من التدقيق والمراجعة اللازمين.

لابورتا: وفقا لحساباتنا نستطيع تسجيل الرباعي الجديد، أتمنى عدم وجود أي مشكلة لأن هؤلاء اللاعبين بذلوا جهدا للانضمام إلينا.

لابورتا: تغيير الليجا لقرارهم؟ هذه مجرد افتراضات وعلينا أن نعيش الواقع، هذا غير ممكن.

لابورتا: أتمنى الأفضل لميسي وعائلته، وأشكر والده ووكيله خورخي كان موقفه جيدا في المفاوضات ولم يعترض على أي شيء غير منطقي.

لابورتا: أريد أن نظهر قدرتنا على الفوز بدون موهوبين مثل ميسي وعلى اللاعبين تحمل المسؤولية.

لابورتا: تحدثت مع قادة الفريق اليوم وحول ما وصلنا إليه، الكل كان يريد استمرار ميسي لكن هذه مرحلة وانتهت ويجب أن تكون المرحلة المقبلة قوية.

لابورتا: قبول عرض الليجا كان سيعني وجود أزمة رواتب بنسبة 15% وهذا لا يحل المشكلة أيضا، وسقف الرواتب بدون ميسي هو 95%.

لابورتا: سقف الرواتب تخطى نسبة 110% الممنوحة لنا من قبل الليجا، الرابطة كانت تريد بقاء ميسي أعرف ذلك، لكن القوانين لم تسمح لنا.

لابورتا: حتى بدون ميسي ليس هناك هامشا كبيرا للتعاقدات أو الرواتب، الهامش قليل جدا حتى بعد ميسي، كان علينا تقليص الرواتب كثيرا لكننا وجدنا الحلول.

لابورتا: قبل يومين عرفت أن التجديد سيكون صعبا، أشكر كل من شارك في عملية التفاوض لكن لم نستطع إتمام الأمر بسبب الرواتب.

لابورتا: متحفزون لمستقبل أكثر نجاحا لدينا تطلعات كبيرة لحقبة جديدة.

لابورتا رفض الإجابة على سؤال إن كان رحيل كوتينيو أو ديمبيلي سيجعل تجديد عقد ميسي أسهل ورد قائلا: الموافقة على عرض الليجا كان سيحسن الأمور لكنه سيضر بالنادي بعد 50 عاما، بالطبع نشعر بحزن كبير لكن كان يجب اتخاذ القرار.

لابورتا: كما قلتها سابقا ميسي سهل كل الأمور علينا لكن الأزمة الاقتصادية وقفت حائلا أمامنا.

لابورتا: تولينا إدارة النادي منذ ستة أشهر وحينما رأينا الأرقام أدركنا أن الوضع الاقتصادي أسوأ مما توقعنا، لا أشعر بالذنب فعلنا ما هو صحيح تجاه النادي.

لابورتا: هناك حزن لأن ميسي بسبب ظروف جائحة كورونا كان خلال عامين سيحصل على الوداع الذي يستحقه أمام الجماهير والذي كان سيكون أجمل.

لابورتا: وعود كاذبة؟ فعلنا كل ما يمكن لإبقاء ميسي وتوصلنا لاتفاق لكن الأزمة الاقتصادية منعتنا من إتمام الاتفاق.

لابورتا: هذه المفاوضات انتهت مع ميسي لأنه بالتجديد كان علينا قبول عرض الليجا وصندوق الاستثمار وهذا يشكل خطرا على النادي.

لابورتا: لا يمكن مقارنة ضمنا للاعبين جدد وهم انضموا للنادي مع تخفيض رواتبهم بتجديد تعاقد ميسي، الأمر ليس له علاقة.

لابورتا: بعض اللاعبين قبلوا تخفيض الرواتب والبعض رفضوا بكل صراحة، حاولنا إيجاد طرق أخرى لتجديد عقد ميسي لكن الأمر لم يكن ممكنا، الوضع كان خطرا على النادي.

لابورتا: فيما يخص أزمة الرواتب، فنحن حال حاجتنا لتقديم 25 مليون يورو كان علينا تقليص 100 مليون يورو، تعين علينا تقليل الرواتب من أجل ميسي وتحدثنا مع اللاعبين لكن الأمر لم يكن سهلا لأن هناك عقود.

لابورتا: نعرف القوانين جيدا لكننا كنا نتمنى مرونة أكثر من الليجا.

لابورتا: الاتفاق الأول مع ميسي كان التجديد لعامين ويتم دافع الراتب على خمس سنوات، وليو كان يحضر كل المفاوضات ويحاول جعل الأمور سهلة علينا، ولكن الليجا رفضت، بعد ذلك اتفقنا على عقد لخمس سنوات، سنتان كان أمر منطقيا لنا ولليو لأنه كان لديه خطط كذلك لكن الليجا لم توافق على هذا الحل.

لابورتا: لست على استعداد للموافقة على شيء يؤثر على برشلونة (يقصد عرض الليجا وصندوق الاستثمار)، برشلونة فوق الجميع حتى أفضل لاعب.

لابورتا: اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني أثر على تجديد تعاقد ميسي، بسبب ذلك والوضعية الاقتصادية للنادي وأزمة الرواتب كل ذلك أدى لعدم تسجيل أول. عقد اتفقنا عليه مع ميسي

لابورتا: أنا حزين بما حدث لكنني راض عن القرارات الأفضل لصالح برشلونة.

لابورتا: كنا نريد استمرار ميسي معنا بلا أدنى شك وهو كان يريد ذلك، لكن قبول عرض الليجا وصندوق الاستثمار كان سيؤثر على النادي.

لابورتا: ميسي أفضل لاعب في العالم ونشكره على كل شيء قدمه لنا.

لابورتا: إن فسخنا عقود اللاعبين فهذا أيضا به مخاطر أخرى، ومن أجل تسجيل عقد ميسي كان علينا قبول عرضا يمنع النادي من حقوقه التليفزيونية لـ50 عاما.

لابورتا: أنا هنا لتوضيح كافة الأمور، لدينا إرث صعب ومعقد جدا، لم نجد أي هامش فيما يخص الرواتب في الفريق.

بداية المؤتمر الصحفي.