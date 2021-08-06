تقرير: عكس التيار.. سبب غريب لرحيل ميسي‎‎

الجمعة، 06 أغسطس 2021 - 10:53

كتب : أحمد أباظة

ميسي - برشلونة - غرناطة

لا حديث للعالم اليوم سوى أنباء فشل برشلونة في تجديد عقد نجمه ليونيل ميسي، الذي بات متاحاً بالمجان للتفاوض بشأن وجهته القادمة في صفقة انتقال حر.

الأسباب المعلنة في بيان النادي الكتالوني اليوم هي عوائق الليجا التي تمنع النادي من تسجيل العقد الجديد، وكذلك لا تزال تمنع البلوجرانا من تسجيل صفقاته الجديدة أيضاً.

ولكن في اتجاه معاكس تماماً، أضاف جيانلويجي لونجاري صحفي "سبورت إيطاليا" سبباً خارج العوامل الرئيسية التي يتناولها الجميع، وهو فشل برشلونة في التعاقد مع المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو من أتالانتا.

أخبار متعلقة
انتهت الرحلة.. برشلونة يعلن عدم تجديد تعاقد ميسي سبورت: باريس سان جيرمان هو الأقرب لخطف ميسي لماذا قرر برشلونة رحيل ميسي رغم الاتفاق على تجديد تعاقده؟ السر لدى "لا ليجا" أوليه: ميسي مصدوم وحزين مما حدث مع برشلونة راديو مونت كارلو: سان جيرمان بدأ في التفاوض مع ميسي

وبات روميرو البالغ من العمر 23 عاماً على بعد خطوة من ارتداء قميص توتنام هوتسبر الإنجليزي، الذي قدم عرضاً تقدر الصحافة قيمته الإجمالية بـ55 مليون يورو، حيث سافر إلى لندن بالفعل لإجراء الكشف الطبي وتوقيع العقود.

يقول لونجاري أن ميسي كان محبطاً للغاية بشأن الفريق الذي بناه المدرب الحالي رونالد كومان، وهو أحد أسباب الخلاف بينه وبين برشلونة، وكان معجباً للغاية بما قدمه روميرو معه في كوبا أمريكا التي انتهت بتتويج الأرجنتين باللقب الغائب منذ 28 عاماً.

وبحسب الصحفي ذاته، فإن برشلونة رغم مطالبات ميسي لم يتمكن من تقديم عرضا سوى إعارة مع حق الشراء نظراً لوضعه المادي الحالي، فيما يقول فابريزيو رومانو صحفي "سكاي سبورت" في فرعها الإيطالي المتخصص في أخبار الانتقالات أن برشلونة لم يكُن أبداً في هذا السباق مع توتنام.

وكان ميسي يستعد لتوقيع عقده الجديد مع برشلونة بتخفيض يقارب نصف راتبه السابق، إلا أن تمسك رابطة الليجا بالقواعد سيجعل العقد غير قابل للتسجيل، ليخرج النادي في بيان رسمي يعلن نهاية العلاقة بين الطرفين.

ميسي برشلونة
نرشح لكم
أخر الأخبار
أولمبياد طوكيو – مهاب مهيمن لا يتأهل لنهائي غطس السلم الثابت 4 دقيقة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو – حبيبة مرزوق لا تتأهل لنهائي الجمباز الإيقاعي 13 دقيقة | طوكيو 2020
صندوق الخلاص والمناورة الأخيرة.. هل رحل ميسي حقاً عن برشلونة؟‎‎ 42 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر – مؤتمر لابورتا: برشلونة فوق الجميع.. التجديد لميسي كان سيؤثر علينا لـ50 عاما 52 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير: عكس التيار.. سبب غريب لرحيل ميسي‎‎ 56 دقيقة | الدوري الإسباني
تشيلسي يقترب من لوكاكو.. ووكيله: ستسمعون أسبابنا في النهاية‎‎ ساعة | الدوري الإنجليزي
جيانا فاروق تحمل علم مصر في حفل ختام أولمبياد طوكيو ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - نتيجة هايدي عادل وأميرة قنديل بعد منافسات السباحة للخماسي 3 ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اختبر معلوماتك - إلى أي مدى تعرف الثعلب حازم إمام ؟ 2 أولمبياد طوكيو 2020 – رباعي مصري يتأهل للنهائي للمنافسة على ميداليات 3 داني ألفيش: نتيجة مباراة مصر غير عادلة 4 أولمبياد طوكيو 2020 - حالة وحيدة تمنح يد مصر صدارة مجموعتها
قد ينال إعجابك