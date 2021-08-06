تقرير: عكس التيار.. سبب غريب لرحيل ميسي‎‎

لا حديث للعالم اليوم سوى أنباء فشل برشلونة في تجديد عقد نجمه ليونيل ميسي، الذي بات متاحاً بالمجان للتفاوض بشأن وجهته القادمة في صفقة انتقال حر.

الأسباب المعلنة في بيان النادي الكتالوني اليوم هي عوائق الليجا التي تمنع النادي من تسجيل العقد الجديد، وكذلك لا تزال تمنع البلوجرانا من تسجيل صفقاته الجديدة أيضاً.

ولكن في اتجاه معاكس تماماً، أضاف جيانلويجي لونجاري صحفي "سبورت إيطاليا" سبباً خارج العوامل الرئيسية التي يتناولها الجميع، وهو فشل برشلونة في التعاقد مع المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو من أتالانتا.

وبات روميرو البالغ من العمر 23 عاماً على بعد خطوة من ارتداء قميص توتنام هوتسبر الإنجليزي، الذي قدم عرضاً تقدر الصحافة قيمته الإجمالية بـ55 مليون يورو، حيث سافر إلى لندن بالفعل لإجراء الكشف الطبي وتوقيع العقود.

يقول لونجاري أن ميسي كان محبطاً للغاية بشأن الفريق الذي بناه المدرب الحالي رونالد كومان، وهو أحد أسباب الخلاف بينه وبين برشلونة، وكان معجباً للغاية بما قدمه روميرو معه في كوبا أمريكا التي انتهت بتتويج الأرجنتين باللقب الغائب منذ 28 عاماً.

وبحسب الصحفي ذاته، فإن برشلونة رغم مطالبات ميسي لم يتمكن من تقديم عرضا سوى إعارة مع حق الشراء نظراً لوضعه المادي الحالي، فيما يقول فابريزيو رومانو صحفي "سكاي سبورت" في فرعها الإيطالي المتخصص في أخبار الانتقالات أن برشلونة لم يكُن أبداً في هذا السباق مع توتنام.

وكان ميسي يستعد لتوقيع عقده الجديد مع برشلونة بتخفيض يقارب نصف راتبه السابق، إلا أن تمسك رابطة الليجا بالقواعد سيجعل العقد غير قابل للتسجيل، ليخرج النادي في بيان رسمي يعلن نهاية العلاقة بين الطرفين.