أولمبياد طوكيو 2020 - هايدي عادل تنهي الخماسي الحديث في المركز 19 وأميرة الـ 29

الجمعة، 06 أغسطس 2021 - 08:48

كتب : FilGoal

هايدي عادل لاعبة الخماسي الحديث المصرية

أنهت لاعبتا مصر هايدي عادل وأميرة قنديل منافسات الخماسي الحديث في المركزين 19 و25 على الترتيب.

هايدي عادل أنهت في المركز التاسع عشر بمجموع نقاط 1289 نقطة بينما أميرة قنديل في المركز التاسع والعشرين بـ 1221 نقطة من أصل 36 لاعبة

هايدي عادل تشارك للمرة الثانية في الأولمبياد وكانت قد حققت المركز 35 برصيد 942 نقطة بينما أميرة قنديل تشارك للمرة الأولى

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وتقام رياضة الخماسي الحديث من رياضات السلاح والسباح والفروسية والرماية والجري.

وحصدت هايدي عادل 293 نقطة من 300 في الفروسية بينما حققت أميرة قنديل 250 نقطة.

وجاءت هايدي عادل في المركز الخامس برياضة الفروسية أما أميرة قنديل ففي المركز 25.

وبإجمالي النقاط قبل أخر منافستين تأتي هايدي في المركز 11 برصيد 776 نقطة وأميرة قنديل في المركز 25 بالترتيب العام برصيد 729 نقطة.

وفي السباحة حققت هايدي زمن قدره 2:24.35 في منافسات السباحة 200 متر.

أما أميرة قنديل فنجحت في إنهاء منافسات السباحة بزمن قدره 2:15.14.

وأنهت أميرة قنديل منافسات السباحة في المركز 16 برصيد 280 نقطة أما هايدي عادل فأنهته في المركز 33 برصيد 262 نقطة.

وبعد نهاية منافساتين من الخماسي الحديث جاءت هايدي عادل في المركز 18 برصيد 483 نقطة في الإجمالي إلى الآن.

بينما أميرة قنديل في المركز 20 برصيد 444 نقطة.

وتقام منافستي الجري والرماية الساعة 12:30 ظهرا.

طوكيو 2020 الخماسي الحديث أميرة قنديل جيانا فاروق
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