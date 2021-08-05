وكيلهم: الأهلي أبلغ عمار حمدي وأحمد عبد القادر بالعودة.. وموقف ناصر ماهر ومصطفى فتحي

كشف أحمد يحيى وكيل اللاعبين عن إبلاغ الأهلي للاعبيه المعارين عمار حمدي وأحمد عبد القادر للاتحاد السكندري وسموحة على التوالي بالعودة لصفوفه بداية من الموسم المقبل.

وأجرى أحمد يحيى حوارا مع قناة "أون تايم سبورتس" وكل ما يلي على لسانه.

عمار حمدي وأحمد عبد القادر

عمار حمدي وأحمد عبد القادر تم إبلاغهما بالعودة للأهلي بنهاية الموسم الجاري.

ينتظر عمار وعبد القادر معرفة موقفهما من المشاركة أولا، لو الوضع سيسمح باللعب فلن يستطيع أحد رفض الأهلي.

ولكن لو الفرصة صعبة فسيفضلان الاستمرار في الإعارة لمواصلة اللعب بشكل مستمر.

وعن مصير مصطفى فتحي المعار لسموحة من الزمالك لموسم أوضح.

من الطبيعي أن يعود مصطفى فتحي للزمالك عقب نهاية إعارته للزمالك.

يتبقى موسم واحد في تعاقده مع الزمالك ولم يتحدث معه أحد من النادي حول التجديد أو الرحيل حتى الآن وبالتأكيد سموحة يحب استمراره.

عن موقف ناصر ماهر في الأهلي

بالتأكيد ناصر ماهر لا يحب الوضع الحالي وحينما أتحدث معه هو غير متقبل للوضع الحالي.

لقد عاد من سموحة بعدما تألق مع الفريق لكنه الآن خارج القائمة تماما وبعيد جدا عن المشاركة في الأهلي هو يشعر بعدم الحصول على فرصة.

ناصر يتبقى له ثلاث سنوات في تعاقده مع الأهلي وعقب نهاية الموسم سيجتمع بمسؤولي الأهلي لمعرفة مصيره.

صفقة تبادلية مع بيراميدز لضم إبراهيم عادل؟ لا أعتقد أن ناصر ماهر سيحب ذلك، الأمر يثار عبر الإعلام لكن لم يتحدث الأهلي أو بيراميدز معنا بشأن ذلك.

الأهلي وأحمد الشناوي.. كهربا وموسيماني

لم يتحدث معي الأهلي بشأن أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز.

محمود عبد المنعم "كهربا" كهربا علاقته جيدة ببيتسو موسيماني مدرب الأهلي.

طارق حامد ومحمود عبد الرحيم "جنش"

طارق لم يتحدث معه أحد حول التجديد يتبقى موسم له في تعاقده مع الزمالك.

لم يتحدث معي أحد حول جنش ولم يتحدث أي شخص مع جنش من فاركو.