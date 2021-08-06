الأولمبية المصرية: منتخب اليد لم يقصر.. ومتولي والجندي لعبا مصابين

شدد شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية على أن منتخب اليد قد قدم كل ما لديه ولم يقصر أي لاعب طوال الدورة.

وتعرض منتخب مصر لكرة اليد للخسارة صباح اليوم أمام فرنسا في دور نصف النهائي من أولمبياد طوكيو 2020 بنتيجة 27-23.

وقال العريان في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "يجب أن ننسى تلك المباراة تماما ونحضر للمباراة المقبلة أمام إسبانيا للفوز والحصول على الميدالية البرونزية، وأرى أن منتخب إسبانيا في المتناول ويمكن هزيمته".

واستمر "الأهم هو المجهود والمحاولة بشكل كبير، وتلك هي الرياضة، كلنا شاهدنا محمد متولي لاعب المصارعة الرومانية كان يلعب وهو مصاب بقطع في الرباط الصليبي، أيضا أحمد أحمد الجندي كان يلعب مصابا اليوم في منافسات الخماسي الحديث".

وتابع "لم يقصر أي مصري من ضمن الـ163 لاعب ولاعبة خلال المنافسات، جميعهم بذلوا أقى ما يمكنهم وهذا هو المطلوب، أن لا يتواجد أي روح انهزامية أبدا واللعب دائما على الفوز".

وأتم "حسن مصطفى لم يتحدث مع منتخب اليد عقب المباراة لتحفيذ المنتخب للفوز أمام إسبانيا، لأنه رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ولابد أن يظهر بشكل محايد خلال المنافسات".