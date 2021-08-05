سبورت: ميسي لم يتفاوض مع أي ناد حتى الآن..وهؤلاء الأقرب لضمه

شددت صحيفة "سبورت" الإسبانية على أن ليونيل ميسي لم يتفاوض مع أي ناد آخر بعد بسبب التزامه بالاتفاق السابق مع برشلونة على تجديد تعاقده.

وأعلن برشلونة في بيان رسمي عن رحيل ليونيل ميسي عن الفريق وعدم تمديد تعاقده بسبب قوانين رابطة الدوري الإسباني تحديد سقف للرواتب.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي كان مقتنعا بتمديد تعاقده مع برشلونة ولذلك لم يتفاوض مع أي ناد آخر من أجل الانتقال إليه في الفترة المقبلة.

وقالت "سبورت" إن ميسي حاليا مصمم على مواصلة المنافسة في أعلى المستويات الأوروبية، وسيجلس للتفاوض مع الأندية التي سترغب في ضمه من الآن.

ووفقا للتقارير فإن أقرب الأندية لضم ميسي في الصيف الحالي هما باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، وهما الناديان الوحيدان اللذان يمتلكان القدرة المالية لضمه في الفترة الحالية.

ميسي هو من ناشئي برشلونة بعدما انضم للنادي عام 2003 وهو بعمر الـ16 عاما.

وشارك ميسي مع برشلونة في 778 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 672 هدفا وصنع 305 آخرين.

ويعد ميسي هو الهداف التاريخي لبرشلونة بفارق 440 هدفا عن الإسباني سيزار وردريجيز.

كما أنه أكثر من ارتدى قميص البلوجرانا بـ778 مباراة وبفارق 11 لقاء عن ملاحقه شابي هيرنانديز.

ويعد ميسي هو الهدف التاريخي لمباريات الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد بـ26 هدفا.

وتوج ميسي مع برشلونة بالدوري الإسباني 10 مرات، وكأس الملك سبع مرات، والسوبر الإسباني سبع مرات كذلك.

كما ظفر ميسي بلقب دوري أبطال أوروبا مع برشلونة أربع مرات، والسوبر الأوروبي ثلاث مرات، ومثله لكأس العالم للأندية.